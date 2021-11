Kontaveit des finales WTA : programme et où regarder la finale à la télévision

17/11/2021 à 09:40 CET

SPORT.es

Garbiñe Muguruza et Annett Kontaveit affrontera le 18 novembre en demi-finale de la Finales WTA 2021 à partir de 2h30 le matin (CET) et le match que vous pouvez suivre en direct et en ligne sur le site de SPORT.

Muguruza a perdu son premier match contre Pliskova, mais ensuite il a été imposé à Krejcikova déjà Kontaveit. Ainsi, l’espagnol-vénézuélien semble s’être remis du dur revers initial. Maintenant, elle affrontera à nouveau Kontaveit dans un match où l’Estonienne aura peut-être appris de ses erreurs et pourrait constituer une véritable opposition.

QUELLE HEURE POUR VOIR LE MUGURUZA – KONTAVEIT DE LA FINALE WTA ?

Le match entre Muguruza et Kontaveit se jouera à Guadalajara (Mexique) et peut être vu ouvertement à travers Télédéportation (RTVE). Sur le site SPORT nous vous proposerons le live avec notre narration en direct.

Il peut également être vu en direct à DAZN, la plus grande plateforme de VOD et de streaming de sport au monde. Le coup d’envoi aura lieu au plus tôt à 21h00 (CET).