Kontoor réfléchit sur les années de spin-off, ressemble à une ère du denim – WWD

Kontoor Brands travaille vers une ère de domination du denim.

Au cours des deux années qui ont suivi la fin de la scission de VF Corp.en mai 2019, les marques Wrangler et Lee du détaillant se sont développées, faisant plus de percées chez les principaux détaillants américains et renforçant leur profil international, ont déclaré ses dirigeants.

Enhardie par la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours des derniers trimestres et optimiste quant à la demande d’une garde-robe plus décontractée, même après que de nombreux cols blancs devraient retourner au bureau cet automne, la société de denim a exposé sa vision d’investir dans son Wrangler. et Lee, se développent en Chine et augmentent ses revenus numériques.

«Beaucoup de choses ont transpiré ces deux dernières années: des conflits commerciaux mondiaux, à la pandémie COVID-19, en passant par la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales», a déclaré Scott Baxter, PDG de Kontoor Brands Inc., lors de la conférence virtuelle de la journée des investisseurs. Lundi.

«Pourtant, nos incroyables équipes à travers le monde sont restées concentrées sur le fait de prendre soin les unes des autres, de s’appuyer sur nos valeurs et d’exécuter avec excellence», a-t-il déclaré.

La plupart de ses activités, environ 75%, sont basées aux États-Unis, mais la société a intensifié ses investissements en Chine, rivalisant avec d’autres entreprises basées aux États-Unis pour attirer l’attention d’un grand marché mobile et jeune pour le streetwear et le style. vêtements décontractés.

«Nous pensons que nous avons une formidable opportunité de continuer à mondialiser ces marques emblématiques», a déclaré Baxter. «Nous avons réalisé des investissements critiques depuis que nous sommes devenus une société indépendante, en Europe et en Asie, pour améliorer nos capacités sur ces marchés critiques.»

La conférence fait suite à ce que la société a décrit comme un lancement progressif réussi de Wrangler en Chine en décembre, ce qui ouvrira la voie à la société pour y développer sa marque. La marque Lee, déjà présente en Chine, y a renforcé ses offres au cours des deux dernières années, consolidant son étiquette sur ce marché en tant qu ‘«offre de style de vie haut de gamme» avec des prix élevés, où certains de ses jeans les plus chers se vendent plus de 230 $. .

Kontoor se prépare également à étendre ses offres numériques globales, une stratégie de plus en plus adoptée par les détaillants au cours de l’ère des achats en ligne très chargée de la pandémie COVID-19 en cours. Depuis le spin-off, l’activité de vente en gros numérique de la société s’est développée grâce à des liens avec des détaillants tels qu’Amazon, walmart.com et kohls.com, a déclaré Kontoor. En Chine, la société a également relancé la X-line de Lee, sa collection uniquement numérique.

Kontoor a déclaré qu’il prévoyait de faire passer son activité numérique de 5% des revenus en 2020 à 10% d’ici 2023, une augmentation qui impliquerait de générer plus de 150 millions de dollars de revenus supplémentaires, selon la société.

«Le parcours d’achat des consommateurs se déroule dans un écosystème large et dynamique couvrant le contenu, la recherche, les achats et les médias sociaux», a déclaré Chris Reid, vice-président du numérique mondial chez Kontoor Brands. «Alors que nous investissons dans les canaux et les capacités numériques, nous examinons à travers l’écosystème comment chaque point de contact peut améliorer les résultats sur tous les canaux», a-t-il déclaré.

La société prévoit également d’élargir ses offres de catégories dans des domaines tels que les vêtements de plein air et de pêche, les t-shirts graphiques, les vêtements pour femmes et les vêtements de travail et décontractés hybrides pour ce qu’elle espère être une caractéristique de la garde-robe éventuelle des clients après le COVID-19.

«Nous appelons cela travail-loisirs», a déclaré Chris Waldeck, président de la marque mondiale, Lee. «C’est votre garde-robe décontractée, combinée avec des tissus surélevés et des designs sophistiqués, conçus avec la coupe et le confort légendaires de Lee. Nous sommes prêts à répondre à la suite. »