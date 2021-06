Kontraband de Sony Music signe un accord exclusif avec George Michael Estate

in

Kontraband, la société de marchandises à service complet de Sony Music UK, a conclu un accord mondial exclusif avec George Michael Estate.

L’accord s’étend sur un partenariat existant avec Sony Music UK. Il s’agit du premier accord de merchandising exclusif avec la marque George Michael depuis 2011. “Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe de Kontraband pour organiser une collection passionnante qui place la barre de manière créative et offre aux fidèles et nouveaux fans de George une gamme unique de marchandises qu’il serait fier de », a déclaré un porte-parole de Estate.

Nicola Tuer, COO de Sony Music UK & Ireland, déclare : « C’est un honneur de pouvoir perpétuer l’incroyable héritage de George. Ce partenariat est l’occasion de rappeler aux fans son influence culturelle, sa créativité sans limite et quel artiste vraiment phénoménal il était.

Une nouvelle gamme de produits de la marque George Michael sera produite en partenariat avec Kontraband.

Il présentera des produits originaux et sur mesure, notamment des imprimés en édition limitée, des flacons, de la papeterie, des vêtements, des figurines en édition limitée et des articles spéciaux conçus par des créateurs de mode invités.

« Nous sommes ravis de lancer une toute nouvelle sélection de produits mettant en valeur l’héritage de George et donnant aux fans l’opportunité depuis longtemps de posséder des marchandises officielles très attendues », a déclaré Elliot Taylor, directeur général de Kontraband.

Sony Music UK a racheté la société de merchandising britannique en septembre 2019. Depuis l’acquisition, Kontraband a collaboré avec plusieurs labels de Sony pour produire des partenariats de marchandises avec des artistes comme Nick Cave, Declan McKenna, Kylie et Nothing But Thieves.

Les ventes de marchandises restent reines dans l’industrie musicale, ce qui frustre certains artistes. En 2019, le groupe de metalcore britannique While She Sleeps a protesté contre l’importance des ventes de marchandises pour les groupes musicaux – avec une baisse des marchandises.

Un t-shirt mis à la disposition des fans dans une goutte de merch disait: «Un t-shirt équivaut à 5 000 flux sur Spotify. 76% de toute la musique en 2019 est diffusée en continu et n’est pas achetée physiquement ou numériquement. Les produits dérivés du groupe sont le moyen le plus direct de soutenir un artiste.

Et c’est surtout vrai. Les hits viraux sur TikTok et SoundCloud sont parfaits pour susciter l’intérêt pour un artiste en devenir. Mais un artiste capable de déplacer d’énormes volumes de marchandises attirera les têtes de l’industrie musicale plus rapidement que toute autre chose.

Un excellent exemple de ceci est la façon dont les fans enragés de K-pop sont prêts à s’emparer de toute sortie vinyle de leurs groupes de garçons préférés. C’est ainsi que la musique physique est redevenue pertinente pour un petit créneau de l’industrie musicale dans son ensemble. Les fans de K-pop sont parmi les plus disposés à acheter des marchandises, faisant de leurs artistes préférés l’un des plus réussis de l’industrie dans son ensemble.