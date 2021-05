Koo lève 30 millions de dollars en financement de série B; se conforme aux nouvelles règles intermédiaires

Avec les investisseurs existants, 3one4 Capital, vétéran d’Infosys, Mohandas Pai, avait également participé au tour.

La plateforme de microblogging locale Koo a levé 30 millions de dollars en financement de série B, dirigé par Tiger Global avec les investisseurs existants Accel Partners, Kalaari Capital, Blume Ventures et Dream Incubator. IIFL et Mirae Assets sont d’autres nouveaux investisseurs qui ont rejoint le cap table avec ce tour.

La nouvelle ronde de financement sera principalement utilisée pour renforcer les efforts d’ingénierie, de produits et de communauté dans toutes les langues indiennes à Koo. Auparavant, la plateforme avait levé 4,1 millions de dollars dans le cadre de son financement de série A. Avec les investisseurs existants, 3one4 Capital, vétéran d’Infosys, Mohandas Pai, avait également participé au tour.

Koo, qui a été lancé l’année dernière après avoir remporté le Aatmanirbhar App Innovation Challenge du gouvernement en août 2020, a enregistré jusqu’à présent près de 6 millions de téléchargements, devenant un intermédiaire important des médias sociaux (SSMI). Les entreprises de médias sociaux comptant plus de 5 millions d’utilisateurs en Inde sont appelées SSMI et ces entreprises sont tenues de se conformer davantage aux règles de technologie de l’information (directives intermédiaires et code d’éthique numérique) 2021. Alors que des entreprises mondiales comme Twitter, WhatsApp, Facebook et Instagram ont cherché plus de temps pour se conformer, Koo s’est déjà conformé aux nouvelles règles.

La politique de confidentialité, les conditions d’utilisation et les directives de la communauté de Koo reflètent les exigences des règles applicables aux SSMI. De plus, Koo a mis en place un mécanisme de diligence raisonnable et de règlement des griefs soutenu par un chef de la conformité, un agent nodal et un agent des griefs résidant en Inde.

L’application, fondée par les entrepreneurs en série Aprameya Radhakrishna et Mayank Bidawatka, vise à avoir 100 millions d’utilisateurs d’ici la fin de cette année. La plate-forme de micro-blogging locale en langues indiennes a récemment pris de l’importance au milieu de l’impasse entre Twitter et le gouvernement. De nombreux ministres de haut niveau ainsi que des départements gouvernementaux ont rejoint la plate-forme et partagent régulièrement des mises à jour à ce sujet.

