Kool-Aid McKinstry a obtenu un accord NIL parfait avec Kool-Aid

Parfois, le nom d’un joueur correspond trop parfaitement à un produit pour lequel il s’est inscrit. Marques!

Parlons de Ga’Quincy McKinstry en Alabama. Son surnom? Kool-Aid (bon sang, il est même répertorié comme “Kool-Aid McKinstry” sur la liste de l’Alabama). Alors, devinez qui a donné au demi défensif de première année un contrat NIL ?

OH OUI!!!!!

Kool-Aid a signé avec Kool-Aid et cela ne pourrait pas me rendre plus heureux. Kool-Aid (le joueur) savait-il un jour qu’il pourrait gagner de l’argent avec Kool-Aid (la marque) ? Vivre le rêve, voilà ce que c’est.

OHHH OUAIS ! @GaQMcK1 #ItsOfficial #SigningDay #BrandAthlete pic.twitter.com/bfiO9KwIW9 – Ga’Quincy McKinstry (@koolaid) 18 août 2021

Alors ça veut dire que je peux crier OH YEAH si je veux quand j’entre dans une nouvelle pièce 👀 ?🤔 @koolaid pic.twitter.com/YQJlysjHV5 – Kool-Aid Man (@GaQMcK1) 18 août 2021

Letssss Goooo🔥 https://t.co/J6yB5g14SA – Kool-Aid Man (@GaQMcK1) 18 août 2021

Je change par la présente mon surnom en Rolex. Nous verrons comment cela se passe.

