Kool & The Gang s’attaquent à lui avec un nouvel album à succès

Dire que Kool et la bande étaient maîtres de leur art au début des années 1980, ce serait minimiser leurs remarquables réalisations dans la soul et le funk, dans une histoire qui s’élevait déjà à une douzaine d’années.

Something Special est l’album de 1981 qui a vu le collectif de Jersey City étendre son statut de l’un des plus grands noms du R&B national et international. Après les triomphes de la Ladies Night de 1979 et de Celebrate ! en 1980, il deviendra également leur troisième album de platine aux États-Unis d’affilée, et celui qui a ajouté de nouveaux succès de signature à leur recueil de chansons.

Le LP a été introduit par différents singles de chaque côté de l’Atlantique. À ce jour, Kool & the Gang avait noué une relation spéciale avec leurs fans britanniques, avec quatre singles dans le Top 20 au cours des deux années précédentes, y compris les dix meilleurs succès qui ont contribué à définir l’ère disco, “Ladies Night” et “Celebration”.

Là-bas, le single principal de Something Special était “Steppin’ Out”, qui s’est hissé au n°12 alors que le groupe présentait son nouveau matériel aux États-Unis avec “Take My Heart (You Can Have It If You Want It)”. Cette chanson était une entrée pop du Top 20 aux États-Unis, mais est allée jusqu’au n ° 1 du classement R&B, leur sixième sur neuf de ces sommets.

Pendant ce temps, alors que “Steppin’ Out” se vend toujours bien au Royaume-Uni, la demande du public a amené la sortie anticipée de la chanson qui serait le prochain hymne de danse du groupe, “Get Down On It”. L’irrésistible enduit de sol est devenu le plus gros succès britannique de tous les temps, atteignant la troisième place en janvier 1982.

À ce moment-là, « Steppin’ Out » était sur le point de devenir un single américain. Il a répété son pic n ° 12 au Royaume-Uni sur le graphique R&B avant que “Get Down On It” ne devienne n ° 4 soul et n ° 10 pop, remportant la certification or. La sortie tardive au Royaume-Uni du hit R&B “Take My Heart” a eu moins d’impact, avec un pic n ° 29, mais néanmoins, Something Special a donné à Kool & the Gang six mois solides de succès de singles dans les deux pays.

Un vrai travail d’équipe

Le chanteur James “JT” Taylor et le co-fondateur Ronald Bell, Qui est décédé en septembre 2020, étaient les principaux auteurs de l’album. Il a de nouveau été supervisé par l’éminent producteur et artiste brésilien de jazz-dance Eumir Deodato. Mais tout le groupe a contribué en tant que compositeur à un album dont les singles puissants étaient soutenus par d’autres morceaux de danse bien-être tels que “Good Time Tonight” et “Stand Up And Sing” et des slows élégants comme “Pass It On” et “No Show”.

L’album lui-même, la 13e sortie en studio de Kool & the Gang, a été leur premier à figurer dans les charts au Royaume-Uni, avec un sommet n ° 10 et le statut de disque d’or au printemps suivant. Quelque chose de spécial en effet.

