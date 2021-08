Korbit rouvre un centre de service client hors ligne dans le quartier occupé de Gangnam à Séoul Crypto new media

Source : Korbit

Les volumes de transactions ont peut-être chuté récemment sur les bourses de crypto en Corée du Sud et les problèmes de réglementation continuent de tourmenter l’industrie, mais certaines plateformes de négociation restent positives – et la toute première bourse du pays a pris la décision haussière de rouvrir ses briques et mortiers phares. centre de service client.

Korbit a ouvert son centre client en avril 2018, mais l’a fermé en janvier de l’année suivante alors que l’hiver crypto commençait à mordre. Le centre est situé sur la rue Téhéran dans le quartier riche et très commerçant de Gangnam à Séoul.

Alors que la distanciation sociale et les restrictions d’hygiène atténuant la pandémie de coronavirus restent en place, Korbit a annoncé, par EDaily, que les clients peuvent désormais utiliser les «services de conseil» du centre pour obtenir des conseils en personne sur la façon d’utiliser l’échange, de faire des transactions et d’apprendre à « gérer les pertes financières » avec des spécialistes.

Cependant, les clients férus de crypto ne pourront pas simplement sortir de la rue – les clients devront planifier leurs visites à l’avance, en effectuant des réservations via un portail exploité par le moteur de recherche et le géant de l’Internet Naver.

La décision fait suite à des réouvertures similaires de centres de services physiques par d’autres membres des «quatre grands» plates-formes de négociation sud-coréennes.

Bithumb et Coinone, qui avaient tous deux fermé leurs centres sans rendez-vous en raison des faibles volumes d’échanges, du manque de fréquentation et de la pandémie de coronavirus, ont rouvert leurs propres bureaux basés à Séoul au public plus tôt cette année.

Dans de nombreux cas, les bourses ont pris des mesures pour répondre aux besoins des investisseurs cryptographiques plus âgés, dont beaucoup disent avoir du mal avec les outils de trading cryptographiques uniquement en ligne ou basés sur des applications.

Certains Sud-Coréens plus âgés ont déclaré à Cryptonews.com plus tôt cette année que seules les personnes possédant des compétences technologiques avancées avaient ce qu’il fallait pour échanger ou investir dans la crypto.

Les médias de la capitale sud-coréenne ont publié de nombreuses photos montrant des Sud-Coréens plus âgés attendant dans des bureaux de change pour obtenir des conseils sur le trading de jetons.

EDaily a également cité le PDG de Korbit, Oh Se-jin, déclarant que sa plate-forme chercherait à « augmenter la satisfaction de la clientèle » en « répondant aux questions qui peuvent se poser lors de la réalisation de transactions liées aux crypto-actifs » de « manière directe » et « du point de vue du client. vue.”

