Korean Air prévoit qu’il faudra deux ans pour intégrer l’achat d’Asiana

Korean Air Lines Co Ltd s’attend à ce qu’il faudra deux ans après la clôture de son achat d’Asiana Airlines Inc avant que les marques rivales puissent être intégrées, et elle prévoit de fusionner leurs trois bras à bas prix en un seul, a déclaré son président.

Korean Air a annoncé en novembre qu’il dépenserait 1,8 billion de wons (1,59 milliard de dollars) pour devenir le premier actionnaire d’Asiana, dans le cadre de la première consolidation majeure de l’aviation depuis que COVID-19 a mis l’industrie à genoux.

C’est aussi le plus grand bouleversement du transport aérien sud-coréen depuis la fondation d’Asiana avant les Jeux olympiques de Séoul de 1988.

Dans un briefing écrit aux médias mercredi, le président de Korean Air, Woo Keehong, a déclaré que sa compagnie aérienne espérait recevoir les approbations de la concurrence pour l’accord Asiana de neuf pays d’ici la fin de l’année.

«Korean Air prévoit de s’intégrer pleinement à Asiana Airlines environ deux ans après que Korean Air ait finalisé l’acquisition et qu’Asiana Airlines devienne sa filiale», a-t-il déclaré.

Korean Air prévoit également de fusionner les bras low-cost des compagnies aériennes Jin Air Co Ltd, Air Busan Co Ltd et Air Seoul en un seul transporteur à petit budget capable de mieux réaliser des économies d’échelle, a déclaré Woo.

«En consolidant ces trois compagnies aériennes, elle peut devenir une compagnie aérienne à bas prix de premier plan non seulement en Corée, mais aussi en Asie», a-t-il déclaré.

Korean Air et Asiana chercheront à intégrer leurs grandes flottes d’avions, qui dans certains cas ont des types de moteurs différents pour le même modèle, a déclaré Woo, ajoutant qu’il serait plus facile d’éliminer progressivement les avions d’Asiana, car beaucoup ont des baux expirant dans les cinq ans.

Korean Air s’attend à ce qu’environ 1 200 rôles entre les compagnies aériennes se chevauchent, mais elle gérera la situation par l’attrition et les départs à la retraite plutôt que par des suppressions d’emplois directes, a-t-il déclaré.