(Photo : fourni)

Eduardo « Koreano » Ramírez affrontera Alexis Ruiz Soto, le plus grand défi de sa carrière professionnelle à ce jour.

Le « Koreano » (18-1-3, 12 ko) et le Mochiteco Ruiz Soto (13-7-1, 5 ko) affronteront 8 rounds au Super Bantamweight, dans l’un des combats stellaires que 2M Promotions présentera, Zanfer et Golden Boy, sur la carte spéciale « Wednesday Boxing », le 20 prochain, au Fairplay Club d’Hermosillo, dans une carte attrayante qui sera diffusée en direct internationalement sur ESPN Knock Out.

Ramírez, qui vise sa cinquième victoire de l’année, affrontera pour la première fois un adversaire qui, à son palmarès, compte plus de 12 victoires. Ses victoires contre Jesús « Topito » Gómez (11-3-0) et Francisco « Rudo » Alarcón (10-6-2) et son match nul contre Azael Romero (11-0-0) ont été les combats dans lesquels il a face à des adversaires avec 10 victoires ou plus, mais aucun avec plus de 12, comme son adversaire le sera mercredi prochain.

Pour sa part, Alexis Ruiz Soto est un combattant qui depuis 2015 affronte des rivaux de haut niveau, affrontant des boxeurs classés tels que Victor « Spock » ​​Méndez (23-2-2), le prétendant au championnat du monde Paul Butler (21-1- 0) en Angleterre, Jesús Iribe (17-10-5) et Anthony Jiménez (13-1-0), et avec tous il est allé à la décision.

De plus, « Koreano » Ramírez et Alexis Ruiz mettront en scène sur le ring la grande rivalité sportive régionale qui existe entre Sonora et Sinaloa, qui dans toute discipline, amateur ou professionnelle, est toujours exigée au maximum. Et Ruiz Soto tentera de montrer pourquoi Los Mochis est connue comme la « terre des champions ».

La confrontation entre Ramírez et Ruiz fait partie de la soirée multi-étoiles « Boxing Wednesday », qui comprend trois autres affrontements stellaires.

A 10 rondes en super coq, Víctor « Spock » Méndez (30-4-2, 22 ko) affrontera le champion régional Fecombox, Miguel Ángel Rodríguez Vivanco (16-2-2,7 ko) de Veracruz.

A 8 rounds en Supergallo, Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1,9 ko’s) en duel à puissance contre Israël « Azulito » Ramírez (13-1-0, 9 ko’s).

Et sur la base de laquelle les femmes sont invitées à prévenir le cancer du sein, la boxe féminine ne pouvait être absente, et elle sera du premier niveau, avec la prétendante au championnat du monde, la fille prodigue d’Hermosillo, Sulem Urbina (12-2-0, 2 ko’s) qui affrontera la Mexicaine Tania Itzel « Zoka » García (6-6-0), dans un combat poids mouche de 8 rounds.

Le spectaculaire espoir à domicile, José « Langosta » López (7-4-3, 6 ko’s), ouvrira le programme télévisé dans un combat qui devrait être spectaculaire et plein d’action, contre Fidel « Sugar » Castro de Durango (5 -2 -0,4 ko’s) à 6 tours au poids plume.

La fonction sera accessible au public, et pour cela, des billets sont disponibles sur la plate-forme superboletos.com, et personnellement à Hermosillo, dans le propre lieu de l’événement, le Fairplay Club, ainsi qu’au Coliseo Boxing Club et Deportes Navarro.

Les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la commission Sonora Box seront suivis, et l’événement sera animé par DJ Karen Fierros, qui a eu beaucoup d’acceptation et de succès dans des fonctions dans lesquelles elle a enchanté avec sa musique, ses mixes et ses fusions. .