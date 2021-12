« Koreano » Ramírez en poids et en forme pour entrer dans le ring vendredi

(Photo : fourni)

MEXIQUE – Eduardo « Koreano » Ramírez a clôturé sa préparation pour jouer dans la fonction avec laquelle 2M Promotions clôturera sa saison, vendredi prochain, au gymnase municipal de San Luis Río Colorado.

Le « Koreano » (19-1-3, 13 ko) affrontera Juan Carlos « Tizok » Mireles de Tijuana (8-2-2, 6 ko) dans un match de 8 rounds au Super Bantamweight, dans un duel intéressant entre deux combattants que les mêmes ont une grande boxe à longue distance, qu’ils ont du pouvoir avec les deux mains à courte distance.

Ce week-end, Ramírez a clôturé sa préparation à Hermosillo, et a montré une grande précision dans ses combinaisons, sa vitesse et une performance de pointe. Et après son dernier entraînement de préparation, il s’est pesé et est déjà à la limite des Super coqs, donc cette semaine ne sera que maintien et facilité, sans avoir besoin de faire des efforts extraordinaires pour réduire l’excès de poids ces derniers jours.

Pour soutenir le combat principal, l’une des promesses les plus solides de San Luis, Ángel « Chocolate » Vázquez (10-0-0, 6 ko’s) risquera son invaincu et cherchera à devenir champion ABF des poids légers, face à Carlos Octavio « Raja Diablos « Guardado de Nayarit. (6-4-1) dans un duel de 8 rounds.

Une autre promesse locale qui montera sur le ring sera Rodolfo « Soldado » Carbajal (5-1-0, 4 ko), qui aura un test exigeant contre José Giovanny Pinedo d’Ensenada (4-2-0, 1 ko) dans un combat de 6 rounds en poids de coq.

Roberto « Chino » Pérez (4-1-0, 3 ko’s) contre Jorge Alejandro Valencia (2-1-0, 1 ko) à 4 tours chez les mi-moyens, et la participation des frères Sámano López, Ariel et Fidel, sont d’autres des combats qui ont attiré l’attention des fans locaux. Ariel « Panterita » Sámano López (2-0-0, 2 ko’s) affrontera Manuel Reyna (1-2-0, 1 ko) en 4 tours en Super-légers, et Fidel « Torito » Sámano López (3-0-0, 3 ko’s) rencontrera Jesús Rogelio Hernández (1-1-1, 1 ko) en 4 manches en Poids Léger.

Hommage à la « Princesse Aztèque »

Considérée comme la meilleure boxeuse mexicaine de l’histoire, Jackie Nava recevra une reconnaissance pour sa carrière, par le conseil municipal de San Luis Río Colorado et le promoteur 2M Promotions, avant l’événement principal.

Avant la représentation, la « Princesse Azteca » Nava proposera une conférence de motivation pour les femmes, organisée par le DIF municipal.

La fonction, au gymnase municipal de San Luis Río Colorado, commencera à 19h30 et sera accessible au public, conformément aux protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la commission de boxe de Sonora.