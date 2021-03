‘Koreano’ Ramírez impressionne avec KO dans le deuxième à Montero

(Photo: fourni)

MEXIQUE – Eduardo « Koreano » Ramírez a continué à montrer son niveau, sa boxe, sa motivation et sa puissance, et a fini par tuer Marco « Gallito » Montero au deuxième tour, dans le combat stellaire de la soirée présenté par 2M Promotions, avec un accès public restreint dans le Salle d’événements Jardines del Pedregal.

Ramírez (16-1-3, 11 ko) est allé à l’avant dès la première cloche, et a trouvé un rival qui, comme «Gallito» Montero (12-19-1, 3 ko), n’a pas hésité à l’échange de coups et il se tenait prêt à mener un combat spectaculaire.

Et ils l’ont fait, mais la précision, la puissance et la constance du «Koreano» étaient trop importantes, et le Sonoran a terminé le combat rapidement, quand à 1:31 minutes dans le deuxième tour, l’arbitre a arrêté le combat de manière correcte, comme Montero ce n’était plus compétitif.

Lors de son deuxième combat cette année, Ramírez a réalisé des KO aux premier et deuxième tours, montrant qu’il est disposé et a travaillé dur pour que 2021 soit l’année qui le projette à l’avant-garde de la boxe nationale et se place pleinement sur le terrain international. .

Les perspectives tiennent la distance

Óscar Ortega et Bryan Soto ont profité de l’occasion et ont fait preuve de niveau, de boxe et de talent pour aspirer à faire passer leur carrière au niveau supérieur.

Ortega (10-1-0, 5 ko) a résolu un combat compliqué, exigeant et très disputé, pour vaincre Raymundo Ríos (5-4-0, 2 ko) par décision majoritaire en six rounds dans un combat qu’il avait à la limite du siège aux chanceux fans qui ont eu accès à la salle.

Ortega a connu les meilleurs moments et s’est connecté avec une plus grande cohérence, donc deux juges ont écrit son triomphe avec des numéros de 59-55 sur leur carte, mais un troisième juge a observé le combat égal, et sa carte a fini par être égale à 57-57.

De son côté, le Chihuahuan Bryan «Pinocho» Soto (6-0-0, 5 ko) est resté invaincu, même si pour la première fois de sa carrière il est allé loin, pour battre Gerardo Díaz (9-2-0, 7 ko) dans un combat divertissant, avec une action constante et une domination alternée.

Cependant, c’est Soto qui a pris la tête, le rythme et la distance, a décroché les meilleurs coups, et les juges ont accepté de lui donner la victoire, avec les cartes 60-54, 59-55 et 58-56.

Un visiteur qui est venu à Hermosillo pour vaincre un combattant local, et rapidement, était Fidel Castro (3-1-0, 2 ko), qui a terminé dans le même premier tour Alejandro Aristiga (2-2-0, 2 ko), imposant une boxe agressive, reliant les coups de poing en quantité et en qualité.

Et un début qui a fortement attiré l’attention a été celui du poids lourd Jesús Wong (1-0-0, 1 KO), qui a plu à son peuple, et a remporté une victoire lucrative par KO, à 2:17 minutes après le premier tour, à propos de la débutant Ricardo Mendoza.

Dans d’autres compétitions, Luis Reyes (3-0-0, 2 ko) est resté invaincu, mais a eu du mal à battre Marvin Zamorano (2-4-0, 1 ko) par décision partagée. La victoire de Reyes était déterminée avec deux cartes en sa faveur 40-36 et 39-37, tandis qu’une troisième carte allait en faveur de Zamorano 37-39.

Merardo Rey (2-0-0, 1 KO), qui a battu Alexis Urquiza (0-1-0) par décision unanime, tandis que Yahir Adame (2-0-0, 1 ko) a également figuré dans le film Promotions 2M. ) a éliminé la recrue Guadalupe Quijada au premier tour.

