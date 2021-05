Korn annonce la tournée américaine de l’été 2021 avec Staind

Prix ​​Grammy-bande multi-platine gagnante KORN a annoncé une tournée estivale épique aux États-Unis avec des invités très spéciaux TACHÉ à toutes les dates. La tournée verra les deux groupes traverser le pays cet été et donnera aux fans la chance de voir deux des plus grandes forces du rock se produire sur la même scène chaque soir.

Produit par Nation vivante, la sortie dans 28 villes d’un océan à l’autre débutera le 5 août à West Palm Beach, en Floride, et fera des escales à Long Island, Detroit, Irvine, Phoenix, Austin et plus encore, avant de se terminer par une performance au Dos Equis de Dallas Pavilion le 21 septembre. De plus, les deux groupes se produiront au festival Louder Than Life de Louisville, Kentucky, le 23 septembre.

Les fans auront accès à des billets en prévente à partir du jeudi 13 mai à 10 h 00, heure locale, avec une mise en vente générale pour les billets à partir du vendredi 14 mai à 12 h, heure locale sur www.livenation.com.

KORN Dates de la tournée estivale nord-américaine avec TACHÉ:

05 août – West Palm Beach, FL – Amphithéâtre financier iTHINK



07 août – Tampa, FL – Amphithéâtre de la coopérative de crédit MIDFLORIDA au parc des expositions de l’État de Floride



08 août – Alpharetta, GA – Amphithéâtre Ameris Bank



10 août – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek



11 août – Bristow, Virginie – Jiffy Lube Live



13 août – Camden, NJ – Pavillon BB&T



14 août – Scranton, PA – Le pavillon de Montage Mountain



17 août – Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre



18 août – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center



20 août – Hartford, CT – XFINITY Theatre



21 août – Mansfield, MA – Xfinity Center



24 août – Darien Center, NY – Darien Lake Amphitheatre



25 août – Syracuse, NY – Amphithéâtre St. Joseph’s Health à Lakeview



27 août – Tinley Park, IL – Hollywood Casino Amphitheatre – Chicago, IL



28 août – Noblesville, IN – Ruoff Music Center



31 août – Detroit, MI – DTE Energy Music Theatre



02 septembre – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center



03 septembre – Burgettstown, PA – Le pavillon de Star Lake



05 septembre – Saint Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre – Saint Louis, MO



06 septembre – Bonner Springs, KS – Amphithéâtre Azura



09 septembre – Salt Lake City, Utah – Amphithéâtre USANA



11 septembre – Mountain View, Californie – Amphithéâtre Shoreline



12 septembre – Irvine, Californie – Amphithéâtre FivePoint



14 septembre – Phoenix, AZ – Pavillon Ak-Chin



15 septembre – Albuquerque, NM – Amphithéâtre Isleta



18 septembre – Austin, TX – Amphithéâtre des assurances Germania



19 septembre – Houston, TX – Le pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman



21 septembre – Dallas, Texas – Pavillon Dos Equis



23 septembre – Louisville, KY – Plus fort que la vie *

* Date du festival

Un magnifique hymne à la perte et aux ténèbres, KORNalbum de 2019 “Le néant” s’est avéré être une autre sortie historique pour le groupe. Il a marqué leur 14e entrée dans le Top 10 du Billboard 200 et les a propulsés dans l’air raréfié, ce qui leur a valu le cinquième top 10 des débuts parmi les groupes de rock de l’histoire du classement. Dirigé par des célibataires “Vous ne me trouverez jamais”, “Peux-tu m’entendre” et “Du froid”, Bruyant déclaré “Le néant” “continue KORNla mission de sonder les recoins cachés et les dures réalités de la vie dans un linceul de ténèbres discordantes. ” Revolver couronné “Le néant” “KORNmeilleur album de plus de 10 ans, “tandis que Marteau en métal a affirmé que l’album «retrouve la véritable obscurité de leurs œuvres antérieures» dans une critique élogieuse de 4,5 étoiles sur 5. Le Fader ajoutée, “KORN n’ont jamais hésité à innover … les icônes ont toujours regardé vers l’avenir », et Los Angeles Times a applaudi les “… performances profondes et puissantes du groupe, évoquant leur rage omniprésente mais aussi des sentiments de perte et d’isolement.” NME a affirmé: “Ce dossier urgent et important garantira que les vétérans ne se perdent pas dans le shuffle.” Encore une fois, KORN redéfinissez, revitalisez et réinventez la portée de la musique rock en tant que valeurs aberrantes éternelles et iconoclastes durables.

Formé en 1995, TACHÉ a sorti sept albums studio et huit Top 10 singles, vendant plus de 15 millions de disques dans le monde. L’album “Briser le cycle”, sorti en 2001 et RIAA-certifié cinq fois platine, en vedette le single smash “Cela fait longtemps”, l’une des chansons les plus jouées de l’histoire du rock moderne, passant 20 semaines au numéro 1. En 2019, après une interruption de cinq ans, TACHÉ réunis pour des performances de festival inoubliables et un spectacle de retrouvailles au Foxwoods Casino à Mashantucket, Connecticut où leur nouvel album, “En direct: ça fait longtemps”, a été enregistré.