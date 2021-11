CORN sortira un nouvel album, « Requiem », le 4 février 2022 via Enregistrements Loma Vista. Le clip officiel du premier single du disque, « Commencer la guérison », réalisé par Tim Saccenti (LOTUS VOLANT, COUREZ LES BIJOUX, MODE DEPECHE), est visible ci-dessous. Le clip est une action en direct et un festin visuel animé sur la mort et la renaissance au milieu d’un éventail de créatures surnaturelles, d’humanoïdes et CORN‘s live électrisant symbolisant l’aube d’une nouvelle ère pour le groupe.

Dans un rapport, Saccenti expliqué du visuel, « Notre idée pour cette vidéo était de muter cet aspect de l’ADN de CORN, de ce qui les rend si inspirantes, leur mélange de puissance brute et d’esthétique transporteuse et d’émotion humaine. Je voulais emmener le spectateur dans un voyage émotionnel, comme le fait la chanson, une mort et une renaissance viscérales et cathartiques qui, espérons-le, aideront l’auditeur à traverser leurs luttes personnelles, quelles que soient leurs difficultés. Collaboration avec l’artiste 3D Anthony Ciannamea, nous avons exploité CORNde la mythologie et ont exploré leur vaste puits de lumière et d’obscurité pour créer un cauchemar d’horreur corporelle surréaliste au rythme liminal. »

« Requiem » a été créé pendant la pandémie de COVID-19 alors que CORN ne pouvait pas faire de tournée ou de concerts pour la première fois dans la carrière du groupe. En raison du temps qui leur est imparti, et sans la pression, CORN adopté un nouveau processus créatif et pris le temps d’expérimenter ensemble et plus encore.

CORN avait taquiné « Commencer la guérison » depuis la semaine dernière au sein d’un filtre de réalité augmentée et de panneaux d’affichage portant le logo du groupe.

« Requiem » est disponible en pré-commande dans une gamme de formats à collectionner. Il s’agit notamment d’une variante exclusive en vinyle argenté strictement limitée à 1 000 exemplaires.

« Requiem » liste des pistes :

01. Oublié



02. Laissons les ténèbres faire le reste



03. Commencer la guérison



04. Perdu dans la grandeur



05. Déconnecter



06. Désespéré et battu



07. Pénitence au chagrin



08. Ma confession



09. Le pire est en route

Le mois dernier, CORN le batteur Ray Luzier raté trois des spectacles du groupe après avoir été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Le remplacer était FIÈVRE 333‘s Aric Improta.

Luzier était le troisième membre de CORN de ne pas participer à la récente tournée du groupe après avoir reçu un diagnostic de COVID-19. Un mois plus tôt, le guitariste James « Munky » Shaffer manqué plusieurs dates et a été temporairement remplacé par JR Bareis, qui est aussi dans le groupe AMOUR ET MORT avec CORN guitariste Brian « Head » Welch. Bareis précédemment intervenu pour Shaffer en août 2019 quand Munky a été obligé de manquer plusieurs CORN montre en raison de la naissance imminente de son enfant. Début août, le chanteur Jonathan Davis contracté le virus, forçant le report de six dates et l’annulation de deux le CORNtournée aux États-Unis.

Bareis et Improta n’étaient pas les seuls musiciens de session à jouer avec CORN lors de la dernière tournée. Bassiste Roberto « Ra » Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES) remplissait pour Reginald « Champ » Arvizu après champêtre a annoncé en juin qu’il s’absenterait du trek afin de « guérir » après « s’être « replié » sur certaines de ses « mauvaises habitudes ».



