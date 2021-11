Korn annonce un nouvel album, Requiem partage son premier single Start The Healing

Korn a annoncé que son 14e album studio sortira l’année prochaine. Vous pouvez lire tous les détails sur le prochain disque, intitulé Requiem ci-dessous.

Le nouvel album, qui a récemment été taquiné sur une série de panneaux d’affichage interactifs qui ont permis aux fans de voir ses illustrations, sortira le 4 février 2022 via Enregistrements Loma Vista et est présenté en avant-première par son premier single, « Start The Healing », que vous pouvez consulter ci-dessous.

« Start The Healing » s’accompagne d’une vidéo officielle, entrecoupant des images du groupe jouant avec des visuels éthérés et d’un autre monde.

Il a été réalisé par Tim Saccenti, qui a déclaré : « Notre idée pour cette vidéo était de faire muter cet aspect de l’ADN de Korn, de ce qui les rend si inspirants, leur mélange de puissance brute, d’esthétique transportante et d’émotion humaine.

« Je voulais emmener le spectateur dans un voyage émotionnel, comme le fait la chanson, une mort et une renaissance viscérales et cathartiques qui, espérons-le, aideront l’auditeur à traverser ses difficultés personnelles. »

Ailleurs, un nouveau livre qui détaille chaque chanson que Korn a jamais écrite devrait sortir au Royaume-Uni le mois prochain. Korn: Every Album, Every Song de l’auteur britannique Matt Karpe promet une plongée profonde dans les paroles, les compositions de chansons et les histoires derrière chaque morceau jamais écrit par l’influent groupe de nu-metal américain. Il comprend des faces B, des singles autonomes, du matériel inédit et des chansons qui n’ont jamais figuré auparavant que sur des bandes sonores de films et de jeux.

Le livre devrait sortir au Royaume-Uni le 25 novembre et dans le reste du monde le 28 janvier 2022.

Pré-commande Requiem, dont la sortie est prévue le 4 février 2022.

Le nouvel album de Korn, Requiem comprend les morceaux suivants :

« Oublié »

« Laissez les ténèbres faire le reste »

« Commencez la guérison »

« Perdu dans la grandeur »

« Déconnecter »

« Désespéré et battu »

« Pénitence au chagrin »

« Ma confession »

« Le pire est en route »