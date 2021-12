Korn annonce une tournée américaine en mars/avril 2022 avec Chevelle et Code Orange

KORN entreprendra une tournée en tête d’affiche en mars avec le soutien de CHEVELLE et CODE ORANGE. Produit par Pays vivant, le trek de 19 dates dans l’arène commencera le 4 mars à Springfield, Missouri et s’arrêtera à Greensboro, Providence et Albany, entre autres villes, avant de se terminer à Wichita, Kansas, le 1er avril.

Les billets pour la prochaine tournée seront mis en vente le vendredi 17 décembre à 9 h, heure locale, sur Ticketmaster.com. Citi est la carte de crédit de prévente officielle du KORN tournée 2022. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 14 décembre à 12h00 heure locale jusqu’au jeudi 16 décembre à 22h00 heure locale jusqu’au Citi Divertissement.

KORN se produit également quatre soirs avec SYSTEM OF A DOWN, CASQUE et CERCLES RUSSES début 2022 à partir du 31 janvier à Phoenix, suivi d’un arrêt à San Diego le 1er février et de deux spectacles à guichets fermés à Los Angeles les 4 et 5 février au stade Banc Of California. Les préventes des locaux et des salles débuteront le jeudi 16 décembre de 10h à 22h locales. Billets en vente générale le vendredi 17 décembre à 10h heure locale.

A venir KORN spectacles:

31 janvier – Phoenix, AZ @ Footprint Center^



01 février – San Diego, Californie @ Viejas Arena^



04 février – Los Angeles, CA @ Banc of California Stadium^



05 février – Los Angeles, CA @ Banc of California Stadium^



04 mars – Springfield, MO @ JQH Arena*



05 mars – Kansas City, MO @ T-Mobile Center*



Mar. 07 – Fort Wayne, IN @ Allen County War Memorial Coliseum*



08 mars – Evansville, IN @ Ford Center*



10 mars – Knoxville, TN @ Université du Tennessee – Thompson-Boling Arena*



11 mars – Greensboro, Caroline du Nord @ Greensboro Coliseum Complex*



13 mars – Huntington, WV @ Mountain Health Arena*



15 mars – Hershey, Pennsylvanie @ Giant Center*



16 mars – Providence, RI @ Dunkin Donuts Center*



19 mars – Manchester, NH @ SNHU Arena*



20 mars – Albany, NY @ Times Union Center*



22 mars – Rochester, NY @ Blue Cross Arena*



23 mars – Saginaw, MI @ Dow Event Center*



25 mars – Moline, IL @ TaxSlayer Center*



26 mars – Minneapolis, MN @ Target Center*



28 mars – Des Moines, IA @ Wells Fargo Arena*



29 mars – Madison, WI @ The Coliseum at Alliant Energy Center*



31 mars – Oklahoma City, OK @ Paycom Center*



01 avril – Wichita, KS @ INTRUST Bank Arena*

^ avec SYSTEM OF A DOWN, CASQUE, CERCLES RUSSES



* avec CHEVELLE, CODE ORANGE

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).