Korn annonce une tournée avant le nouvel album ‘Requiem’

Suite à l’annonce de leur prochain album studio Requiem, attendu le 4 février via Loma Vista Recordings, Korn ont annoncé une tournée en mars 2022 produite par Live Nation.

Accompagnée d’invités très spéciaux Chevelle et Code Orange, la tournée des arènes de 19 dates commence le 4 mars à Springfield, MO avec des arrêts à Greensboro, Providence et Albany avant de se terminer à Wichita, KS le 1er avril.

Les billets pour la prochaine tournée seront mis en vente le vendredi 17 décembre à 9h00 heure locale via Ticketmaster. Citi est la carte de crédit de prévente officielle du Korn 2022 Tour. Ainsi, les titulaires de carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 14 décembre à 12h00 heure locale jusqu’au jeudi 16 décembre à 22h00 heure locale via Citi Entertainment.

Korn se produit également quatre nuits avec System Of A Down, Helmet et Russian Circles au début de 2022 à partir du 31 janvier à Phoenix, suivi d’un arrêt à San Diego le 1er février et de deux spectacles à guichets fermés à Los Angeles les 4 et 5 février. au stade Banc Of California. Les préventes locales et des salles débuteront le jeudi 16 décembre de 10h à 22h heure locale. Les billets en vente générale débuteront le vendredi 17 décembre à 10 h, heure locale.

L’annonce de la tournée 2022 de Korn arrive juste après le premier single de Requiem, « Start The Healing », qui a débarqué avec un clip réalisé par Tim Saccenti (Flying Lotus, Run The Jewels, Depeche Mode).

Visitez le site officiel de Korn pour les dates de tournée et les informations sur les billets.

Dates de la tournée de Korn :

1/31 – Phoenix, AZ @ Footprint Center^

2/1 – San Diego, Californie @ Viejas Arena^

2/4 – Los Angeles, Californie @ Banc of California Stadium^

2/5 – Los Angeles, Californie @ Banc of California Stadium^

3/4 – Springfield, MO @ JQH Arena*

3/5 – Kansas City, MO @ T-Mobile Center*

3/7 – Fort Wayne, IN @ Allen County War Memorial Coliseum*

3/8 – Evansville, IN @ Ford Center*

3/10 – Knoxville, TN @ Université du Tennessee – Thompson-Boling Arena*

3/11 – Greensboro, Caroline du Nord @ Greensboro Coliseum Complex*

3/13 – Huntington, WV @ Mountain Health Arena*

15/3 – Hershey, Pennsylvanie @ Giant Center*

3/16 – Providence, RI @ Dunkin Donuts Center*

3/19 – Manchester, NH @ SNHU Arena*

3/20 – Albany, NY @ Times Union Center*

3/22 – Rochester, NY @ Blue Cross Arena*

3/23 – Saginaw, MI @ Dow Event Center*

25/3 – Moline, Illinois @ TaxSlayer Center*

3/26 – Minneapolis, MN @ Target Center*

28/3 – Des Moines, IA @ Wells Fargo Arena*

29/3 – Madison, WI @ The Coliseum at Alliant Energy Center*

3/31 – Oklahoma City, OK @ Paycom Center*

4/1 – Wichita, KS @ INTRUST Bank Arena*

^ = avec système de duvet, casque, cercles russes

* = avec Chevelle et Code Orange