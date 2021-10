Korn : le livre ‘Every Album, Every Song’ attendu en novembre

Un nouveau livre explorant chaque chanson de CORNLe vaste catalogue arrière de sera publié le 25 novembre via Édition Sonicbond.

De Bakersfield, Californie, CORN s’est lancé dans un monde sans méfiance avec son premier album éponyme en 1994, avec des morceaux tels que “Aveugle” et “Pitre” jetant les premières bases de ce qui allait devenir le mouvement « nu metal ». En 1998, le troisième album du quintette, “Suivez le guide” a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 et s’est ensuite vendu à plus de dix millions d’exemplaires dans le monde, et aux États-Unis, il a été certifié cinq fois platine. Un peu plus d’un an plus tard, quatrième album “Problèmes” vendu 575 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie et a battu Dr. Dre‘s “2001” et Céline Dion‘s “Tout le chemin… Une décennie de chanson” à la place convoitée n ° 1 sur Panneau d’affichagele plus grand palmarès d’albums grand public.

Combinant un assaut féroce de heavy metal qui incorporait des éléments de hip-hop, de groove et bien plus encore, CORN a fait ses débuts avec la gamme de Jonathan Davis (voix), Brian “Head” Welch (guitare), James “Munky” Shaffer (guitare), Regi “Champ” Arvizu (basse) et David Silveria (batterie), le seul changement aujourd’hui vu Ray Luzier maintenant jouer de la batterie.

Le groupe a sorti treize albums studio depuis leur formation en 1993, le dernier étant celui de 2019 acclamé par la critique. “Le néant”. Ayant vendu plus de 40 millions de disques dans le monde, des chansons telles que “Freak en laisse”, “J’ai la vie”, “Tombé loin de moi” et “Ici pour rester” ont été fermement gravés dans le folklore du heavy metal.

Écrit par l’auteur britannique Matt Karpe, “Korn : chaque album, chaque chanson” commence par le groupe “L’esprit de Neidermayer” démo de 1993, qui a été produite par un inconnu à l’époque Ross Robinson, et va jusqu’à et y compris “Le néant” en 2019. Disséquer la structure des chansons et détailler les histoires derrière les paroles et le sujet, Karpé ne néglige aucun effort alors qu’il creuse profondément pour couvrir non seulement toutes les pistes de l’album, mais aussi les faces B, les singles autonomes, le matériel inédit et les chansons qui n’ont jamais figuré que sur des bandes sonores de films et de jeux. Agit également comme une biographie détaillée de CORNla carrière de et chacun des membres du groupe, ce livre est un incontournable pour tous CORN Ventilateurs.

Karpé est journaliste musical et auteur. Plus tôt en 2021, il a publié le livre “Nu Metal : Un guide définitif”, son quatrième livre au total, qui documente l’ensemble du mouvement et présente des interviews exclusives avec des membres de groupes tels que CHAMBRE À CHARBON, NON-POINT, MORVE, jarret d’épine, TACHES, RACINE PIVOTANTE, et producteur de disques extraordinaire Ross Robinson. Il est basé dans le Cambridgeshire, au Royaume-Uni

“Korn : chaque album, chaque chanson” sortira au Royaume-Uni le 25 novembre, puis en Amérique et dans le reste du monde le 28 janvier 2022. Vous pouvez pré-commander le livre dès maintenant via Amazon, ainsi que par des personnes comme Barnes & Noble et Walmart (États-Unis), plus Pierres à eau et WH Smith (ROYAUME-UNI).

