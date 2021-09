Korn remplace Faith No More sur System Of A Down West Coast Shows

CORN a été remplacé PLUS LA FOI comme acte de soutien à SYSTEM OF A DOWN sur une courte série de dates sur la côte ouest cet automne.

Le mardi (14 septembre), PLUS LA FOI annulé un certain nombre de spectacles qui étaient initialement prévus pour septembre et octobre, affirmant que le chanteur Mike Patton est incapable de fonctionner comme espéré en raison de problèmes de santé mentale, en partie exacerbés par la pandémie. Peu de temps après, SYSTEM OF A DOWN a publié une déclaration disant qu’il soutenait “PLUS LA FOIla décision de mettre le bien-être de Mike d’abord », et ajoutant qu’il espérait que les deux actes pourraient partager la scène ensemble à l’avenir.

SYSTEM OF A DOWN, CORN et CERCLES RUSSES joueront maintenant ensemble le 15 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada; le 16 octobre au Save Mart Center de Fresno, en Californie ; le 18 octobre à l’Oakland Arena d’Oakland, en Californie ; et les 22 et 23 octobre au stade Banc Of California à Los Angeles, Californie. CASQUE rejoindra l’affiche des deux dates à Los Angeles.

Plus tôt ce mois-ci, CORN guitariste James “Munky” Shaffer testé positif au COVID-19. Il est temporairement remplacé sur la route par JR Bareis, qui est aussi dans le groupe AMOUR ET MORT avec CORN guitariste Brian “Head” Welch.

Bareis a joué son premier concert de 2021 avec CORN ceci le 9 septembre à l’USANA Amphitheatre à Salt Lake City, Utah.

Bareis n’est pas le seul musicien de session à jouer avec CORN à l’heure actuelle. Bassiste Roberto “Ra” Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES) remplace Reginald “Champ” Arvizu au CORNtournée en cours après champêtre a annoncé en juin qu’il s’absenterait du trek afin de « guérir » après « s’être « replié » sur certaines de ses « mauvaises habitudes ».

SYSTEM OF A DOWN, CORN et CERCLES RUSSES des dates de tournée:

15 octobre – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena



16 octobre – Fresno, Californie – Save Mart Center



18 octobre – Oakland, Californie – Oakland Arena

SYSTEM OF A DOWN, CORN, CERCLES RUSSES et CASQUE des dates de tournée:

22 octobre – Los Angeles, Californie – Stade Banc Of CA



23 octobre – Los Angeles, Californie – Stade Banc Of CA



Nos amis de @Korn nous rejoignent maintenant pour nos prochains spectacles à Vegas, Fresno et Oakland avant notre week-end @BancStadium. Nous avons hâte de vous voir dans un mois. Rendez-vous sur https://t.co/HtfKuMNvqv pour les billets. pic.twitter.com/aOfgvn6Y3s – System Of A Down (@systemofadown) 15 septembre 2021

