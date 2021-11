Kosgei (2h. 06:03) et Teshome (2h.23:53) ont battu le record du Marathon de Barcelone

11/07/2021 à 12:37 CET

Le Kenyan Samuel Kosgei, avec un temps de 2h.06:03, et l’Ethiopien Tadu Teshome, avec un temps de 2h.23:53, ont établi deux nouveaux records de l’épreuve lors de la 42e édition du Marathon de Zurich à Barcelone, ​​qui ce dimanche il a de nouveau été disputé après deux ans et demi d’absence, en raison de la pandémie.

Au total, 15 100 coureurs (4 000 femmes) étaient inscrits pour participer à une course qui s’est déroulée sous une température de 8 à 9 °C, des vents de 13 à 15 km/h, une humidité de 55 % et un ciel dégagé.

Chez les hommes, un groupe de six coureurs, entourés des « lièvres », a donné le ton. Éthiopiens Abera Kuma, Référence Merga et le grand favori, Yémen Tsegay, le Kenyan et vainqueur du test en 2018, Anthony Maritim, l’Érythréen Filmon Andé et le marocain Othmane El Goumri ils ont parcouru le kilomètre 5 en 15h05, soit 11 secondes de moins que le record de 2019.

Le groupe s’est allongé dans le col sur le kilomètre 10, avec Tsegay en tête et avec un temps de 29:45, et avec un autre favori dans son sillage, l’Ougandais Filex Chemonges.

Les coureurs kenyans ont attaqué au kilomètre 15, passant à 44:39, et à Lani Ruto, Evans Korir et Samuel Kosgeï, persécuté par de jeunes éthiopiens Abe Gashaun et Référence Merga.

Peu de temps avant d’atteindre le kilomètre 19, une erreur dans le virage à 180º de l’Avinguda Meridiana a amené le groupe de tête à ajouter quelques mètres supplémentaires, totalisant environ 35 secondes de plus de voyage qui ont ensuite été récompensées.

Malgré tout, le temps du semi-marathon était de 1h03 :06, soit environ neuf secondes en dessous du record de 2019 (1h03 :06), déjà avec l’Éthiopien Tsegay en tête, suivi du Kenyan Ruto, l’Ougandais Cheminges et le marocain Le Goumri, devant un groupe de 20 coureurs.

Le groupe était réduit à 14 coureurs au kilomètre 30 (1h.29:49) avec le Kenyan Emmanuel bor en tête à côté de Tsegay le marocain Le Goumri et est resté jusqu’au kilomètre 37 lorsque le coureur vétéran kenyan de 35 ans, Samuel Kosgeï, s’échappait vers le but.

Il a passé le kilomètre 40 en 1h59 :30, 14 secondes au-dessus du record, mais son rythme a augmenté dans la dernière ligne droite, franchissant la ligne d’arrivée avec un temps de 2h.06:03 et battant le record 2019 d’une seconde depuis le long coureur de fond à Bahreïn Alemu Bekele (2:06:04) et abaissant son record personnel de 50 secondes (2:06:53 en 2016).

La deuxième place sur le podium a été pour le Marocain Othmane El Goumri, avec 2h 06h30, et le troisième pour son compatriote Mohamed Ziani, avec 2h 06:33.

Dans la catégorie féminine, les coureuses éthiopiennes, emmenées par Bekelech Gudeta, Meseret Gola, Meseret Belete et le grand favori Tinbit gidey ils ont passé le kilomètre 5 avec 16:51, 34 secondes en dessous du record.

Ils étaient à un rythme record à 10 (34:05, 16 secondes derrière) et à 15, avec Timbit Gidey passant avec 51:07 et Bekelech Gudeta à 51h08.

Ce groupe de tête a réussi le semi-marathon en 1h.12:07, huit secondes en dessous du record. A partir de là, il faudrait voir quel rythme serait maintenu lorsque les « lièvres » quitteraient le groupe de tête.

A trois kilomètres de l’arrivée, un athlète éthiopien de 20 ans, Tadu teshome, débutant sur le marathon, a laissé les favoris et augmenté le rythme pour s’imposer avec 2h 23h53, abaissant de 51 secondes le record réalisé par son compatriote Kuftu tahir, avec 2h.24.44 en 2019.

Derrière elle, ils entrèrent Meseret Gola, avec 2h.24:09, et Meseret Belete, avec 2h.24:26, également en deçà du précédent record.

Dans la catégorie fauteuil roulant, le vainqueur était l’athlète paralympique des Franqueses del Vallés (Barcelone), Jordi Madera, 41 ans.

Résultats et classements

Catégorie Homme

1. Samuel Kosgeï Kenya 2h 06:03 (NR)

2. Othmane El Goumri Maroc 2h 06:30

3. Mohamed Ziani Maroc 2h 06:33

Quatre. Filmon Andé Erythrée 2h 06:38

5. Kipkemoi Kiprono Kenya 2h.06.44

Catégorie Féminine

1. Tadu teshome Éthiopie 2h.23 : 53 (NR)

2. Meseret Gola Éthiopie 2h.24 : 09

3. Meseret Belete Éthiopie 2h.24:26

Quatre. Bekelesh Gudeta Éthiopie 2h.24 : 51

5. girouette nyaboke Kenya 2h.25 : 32.