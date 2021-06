Kosovare Asllani nommé Mahou Joueur cinq étoiles de la saison

Kosovare Asllani a été nommée joueuse Mahou cinq étoiles de la saison pour le Real Madrid Femenino. Le prix a été déterminé par un vote des fans et a été annoncé aujourd’hui.

“C’est un prix pour toute l’équipe en raison du travail de l’équipe au cours de cette saison”, a déclaré Asllani.

Asllani a dominé le Real Madrid avec 16 buts marqués. Elle a terminé cinquième dans la course pour le Pichichi, le prix du meilleur buteur de Primera Iberdrola, derrière Jennifer Hermoso (31), Esther Gonzalez (30), Alexia Putellas (18) et Asisat Oshoala ( 18).

La star suédoise a marqué cinq de ses buts sur penalty et a marqué en moyenne 0,55 but par match. Asllani a également contribué une passe décisive dans la saison Primera Iberdrola.

Asllani a marqué le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire du Real Madrid cette saison lors de la victoire 3-1 de Las Blancas sur Valence. Elle a marqué trois buts en 155 secondes, marquant son premier but à la 67e minute du match via un coup franc et elle a complété le tour du chapeau à la 70e minute.