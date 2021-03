Kosovo, les enfants de la guerre qui continuent de faire tomber les barrières

30/03/2021 à 11:55 CEST

Le 5 mars 2014, Kosovo a joué un match amical international officiel pour la première fois de son histoire. Bien que ni le FIFA pas même UEFA reconnu à ce moment-là, ce match nul devant 17000 personnes à Mitrovica contre Haïti marque un avant et un après dans le football dans ce pays. Sept ans plus tard, on peut dire que cette jeune équipe est sur la bonne voie: les organisations internationales l’ont acceptée en 2016, elle a passé près de deux ans sans perdre entre 2017 et 2019 et elle a failli se qualifier pour le Euro 2020.

Après son indépendance en 2008, le Kosovo continue de se battre pour une reconnaissance internationale qui le sortira du blocus permanent dans lequel il vit. Au niveau du football, l’équipe nationale a déjà laissé derrière elle ces matchs sans boucliers sur leurs maillots et sans possibilité de jouer leur hymne. Son premier match officiel ne viendrait pas avant Septembre 2016, quand il a fait match nul 1-1 contre Finlande lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Valon Berisha qui a marqué le premier but de l’histoire de l’équipe nationale.

Lors de cette première expérience internationale, le fait d’être une recrue a pesé lourdement sur le Kosovo. Et c’est que pour ces qualifications, ils sont partis avec seulement ce point en Finlande le jour de l’ouverture. Ce qu’ils ne savaient probablement pas, c’est qu’après avoir clôturé leur participation à ce groupe de qualification, ils ne sauraient à nouveau vaincre que deux ans plus tard.

De là, et entre octobre 2017 et septembre 2019, personne n’a pu vaincre une équipe qui avait d’une part ses années de vie. Entre les deux, un Ligue des Nations dans lequel il est arrivé premier, plusieurs matches amicaux et quelques matches de qualification pour l’Eurocup. Cette séquence s’est terminée par une chute de Southampton 5-3 en vue de Angleterre, dans un match où Valon Berisha dépasserait le Kosovo dès la première minute du match.

En se qualifiant pour l’Euro 2020, le Kosovo a touché ce qui aurait été quelque chose d’historique. Dans son groupe, il s’est battu jusqu’au dernier jour pour une place dans le tournoi, et a également joué le éliminatoires grâce à sa grande Ligue des Nations. Les matchs, prévus pour mars 2020, ont été retardés par la pandémie jusqu’en novembre. Là, l’équipe formée par Bernard Challandes arriverait épuisé par les blessures et les victimes en raison des restrictions de la pandémie, et a chuté au minimum en demi-finale avant Macédoine du Nord.

Un modèle fabriqué à partir des enfants des réfugiés de guerre

Quand le guerre du Kosovo en 1999, nombreux étaient les Kosovars qui sont partis pour diverses parties de l’Europe pour pouvoir continuer leur vie. Cela se reflète également dans l’équipe de l’équipe nationale, car Sur les 24 joueurs appelés pour ce mois de mars, 18 d’entre eux sont venus jouer avec d’autres équipes dans des catégories absolues ou inférieures, mais ils ont décidé de choisir le Kosovo pour rivaliser avec la sélection de leurs racines, dispersées par l’Europe avec la guerre. Parmi leurs lieux de naissance ou leur passé figurent des pays tels que Albanie, Suisse, Suède, Norvège, Finlande, Allemagne ou L’Autriche.

L’ailier est l’un des joueurs les plus en vue Milot Rashica, Footballeur du Werder Brême et but d’équipes comme Liverpool, Borussia Dortmund ou RB Leipzig l’été dernier, ou l’attaquant de la Lazio Vedat Muriqi, qui est le meilleur buteur de l’équipe dans l’histoire et avec ses 1,94 mètres a un excellent match arrière et un bon tir. Une perte importante est celle de Amir Rrahmani, Napoli central, qui a dû rentrer en Italie en raison d’une blessure.

Cependant, la personne qui tire habituellement la voiture et s’habille en héros lors des matches est Arbër Zeneli, un ailier gauche qualifié de la Stade de Reims Français. C’est un footballeur rapide et déséquilibré avec un but, et il a été l’un des meilleurs de son équipe à la fois lors du match amical contre la Lituanie ce jeudi et lors de la défaite contre la Suède ce dimanche.

But d’Arbër Zeneli contre la Lituanie. 🇽🇰🆚️🇱🇹 [via @03Pejan]pic.twitter.com/qNZQEDtxAb – Football kosovar 🇽🇰 | 😷 (@kosovanfooty_EN) 24 mars 2021

Sans aucun doute, la ligne la plus faible de l’équipe est la défense. Sans le capitaine Rrahmani, leur jeu parfois trop offensif a fait des ravages, où ils ont montré beaucoup de fragilité. Cela implique qu’il lui est très difficile de s’enfermer ou de poser un jeu défensif. A cette occasion, il faut aussi ajouter sa faiblesse dans le but, comme l’ancien gardien de Gérone Bague Muric a été expulsé de l’équipe nationale la semaine dernière pour des raisons disciplinaires, et le remplaçant Samir ujkani a suscité de nombreux doutes.

Le match contre l’Espagne, marqué par des tensions diplomatiques

Si quelque chose a eu le match précédent entre l’Espagne et le Kosovo, il est controversé en raison du manque de reconnaissance en tant que pays du premier au second. De tous les pays de l’Union européenne, seuls cinq – en plus de l’Espagne, Grèce, Chypre, Slovaquie et Roumanie ils ne le reconnaissent toujours pas pour certaines raisons ou pour d’autres.

Jusqu’à présent, le Kosovo a été confronté à plusieurs pays qui ne reconnaissent pas son indépendance, comme la Grèce, le Monténégro ou l’Ukraine, sans problèmes ni controverses majeurs. A cette occasion, le RFEF a suscité la controverse en se référant à ses rivaux comme « territoire du Kosovo ». Pendant ce temps, le gouvernement espagnol a donné l’ordre aux médias publics d’appeler la sélection « Fédération du Kosovo », un terme qui sera présent dans la diffusion du match mercredi.

Ce ne sera pas la première fois que le pays des Balkans participe à une compétition sportive sur le sol espagnol. Dans le Coupe du monde de handball U21 en Galice et le Championnat d’Europe de karaté de Guadalajara en 2019 il a pu utiliser son hymne et son drapeau, comme il le fera à La Cartuja. Cependant, il a été contraint de rivaliser avec le drapeau de la fédération internationale dans le Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018 et dans le Coupe du monde de karaté à Madrid.

Chance mitigée dans les deux matchs disputés en mars

Avant de se rendre en Espagne, le Kosovo s’est réuni dans un amical un Lituanie, qu’il a gagné par 4-0, et a reçu Suède à Prishtina, perdant par 0-3. Quelque chose qui montre qu’il rivalise extraordinairement bien contre des équipes de niveau inférieur grâce à son talent et à son potentiel offensif, mais qu’il est également éclipsé contre de plus grands rivaux en raison de sa fragilité défensive.

Les joueurs du Kosovo, avant le match de dimanche contre la Suède.

| FFK

Le sympathique avant Lituanie a été résolu par les Kosovars très facilement, montrant un coup de vent offensif qui a abouti à des buts de Vedat Muriqi, Baiser halimi et Arbër Zeneli doublement. Ce dernier était le meilleur de l’équipe à la fois dans ce match et contre Suède, où les choses ne se sont pas si bien passées. Contre l’équipe nordique, ils montreraient bientôt leurs déficiences défensives et leur faiblesse au but, ce qui a conduit à une victoire confortable pour la Suède.

Vingt ans après avoir subi une dure guerre, les enfants qui ont dû quitter le Kosovo et ont commencé une nouvelle vie en Suède, en Allemagne, en Norvège, en Suisse ou tant d’autres endroits en Europe ont été réconciliés avec leurs racines grâce à l’équipe nationale, qui après une longue temps d’effort peut désormais être considéré comme l’un des meilleurs. Une équipe qui a surmonté les obstacles et qui essaiera de rendre les choses difficiles pour Espagne mercredi prochain à 20 h 45