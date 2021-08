Kostas Tsimikas, le “grec Scouser” de Liverpool, sur le surnom, l’amitié avec Mo Salah et comment Andy Robertson a été un parfait coéquipier

Kostas Tsimikas a peut-être moins de dix apparitions pour Liverpool à son actif, mais les fans le voient déjà comme l’un des leurs.

En l’absence d’Andy Robertson, Tsimikas a été l’arrière gauche des Reds pour leurs deux premiers matches de Premier League cette saison.

Tsimikas a été impressionnant en ce début de saison

Il a fait un excellent début de campagne

Il a tiré le meilleur parti de ces rares occasions, Liverpool prenant un bon départ avec cinq buts et aucun n’a encaissé lors de victoires contre Norwich et Burnley.

Les Kopites l’aiment tellement qu’il est devenu connu sous le nom de « Greek Scouser » – un surnom originaire du terrain d’entraînement Kirkby de Liverpool.

Tsimikas a déclaré à talkSPORT: «Il y a un gars avec qui je m’entraîne ici, nous l’avons d’abord dit comme une blague parce que j’ai toujours essayé de parler avec un accent scouse!

«Et une fois, il m’a dit après avoir posté sur les réseaux sociaux et tout le monde a adoré ça. Je suis très content de cela et aussi parce que les gens m’aiment ici et cela m’a donné le pouvoir supplémentaire de donner tout ce que j’ai dans chaque match.

Tsimikas est originaire de Thessalonique en Grèce – mais il est maintenant un scouser à part entière

Il a eu un impact positif lors de la victoire 2-0 sur Burnley le week-end dernier

Nous devrons attendre que Tsimikas perfectionne son dialecte scouse, mais il s’est fait aimer du Kop lorsqu’il a aidé Diogo Jota contre Burnley.

Il est à Anfield depuis plus d’un an, mais ce moment était sans doute le début du voyage de Tsimikas à Liverpool après avoir connu une première saison difficile.

Le joueur de 25 ans a attrapé COVID, tout en obtenant également deux blessures. Il y avait aussi une toute nouvelle façon de jouer pour apprendre aussi.

Sur ce qu’il a appris de Jurgen Klopp, Tsimikas a déclaré: «C’était apprendre ce qu’il veut tactiquement.

“Quand l’équipe a eu de grosses blessures, de Virgil van Dijk et de chaque défenseur central, c’était très, très difficile de me jouer.

“Cela m’a rendu plus fort et plus puissant pour m’entraîner jusqu’à ce que ma chance se présente. Je pense que cela m’a aidé parce que je me sens prêt et je sais plus ce qu’il [Klopp] veut parce que je suis parfaitement préparé et prêt à relever tous les défis à l’avenir.

De nombreuses nouvelles recrues ont besoin de temps pour s’habituer à la méthode Klopp. Les blessures et le COVID ont retardé le processus d’installation de Tsimikas

La réalité pour Tsimikas est qu’il devra être exceptionnel s’il veut continuer à commencer à l’arrière gauche, car il est en compétition avec Robertson pour cette place.

Malgré la lutte pour une place dans l’équipe, Tsmikas insiste sur le fait que Robertson ne lui a été utile que depuis qu’il a franchi la porte de Liverpool.

Il a ajouté : « L’année dernière, j’ai toujours posé des questions sur le gameplay de l’équipe. C’est une très bonne personne, il est toujours prêt à m’aider.

«C’est un très bon gars, un très bon joueur et nous aurons un bon défi ensemble et nous verrons. Les choses qu’il fait sont très, très bonnes.

“Je suis prêt à relever tous les défis, à avoir plus de chances, à montrer plus de choses et à aider davantage mon équipe.”

Tsimikas a joué après que Robertson s’est blessé à la cheville en pré-saison

Tsimikas a également levé le voile sur son amitié avec Mohamed Salah, qui pourrait marquer son 100e but en Premier League contre l’ancien club de Chelsea lors du match GameDay de talkSPORT samedi.

À propos de Salah, Tsimikas a déclaré : « Nous sommes de très bons amis depuis le premier jour. Il essaie de m’aider avec tout ce que je lui demande, c’est un très bon gars.

« Nous passons beaucoup de temps sur le terrain d’entraînement et nous nous amusons. C’est un gars vraiment honnête et c’est ce que j’aime chez lui.

« C’est une machine à buts. Il est phénoménal car marquer facilement comme lui est quelque chose que personne ne peut faire.

“Il travaille beaucoup. Je le vois toujours au gymnase ou sur le terrain. Nous restons ensemble à l’entraînement et nous pratiquons même les coups francs.

Tsimikas révèle à quel point Salah travaille dur sur le terrain d’entraînement également

