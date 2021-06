Chaque année, Kota accueille près de 150 000 étudiants et leurs dépenses moyennes se situent entre 200 000 et 250 000 par an.

Kota était une ville animée de jeunes étudiants et aspirants de tout le pays. Comme tout le reste dans le monde, les blocages de Covid-19 ont mis la ville et son activité d’entraîneurs à l’arrêt brutalement. Les étudiants sont rentrés chez eux alors que les bus de l’État se précipitaient vers Kota pour sauver ceux qui étaient bloqués en raison du verrouillage. Alors que la plupart des activités de coaching sont passées en ligne, les activités auxiliaires comme les auberges, les PG, les centres tiffin, etc., ramassent la poussière. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Nitin Vijay, MD – Motion Education Pvt Ltd et vice-président – ​​Division JEE NEET de Byju a parlé de l’impact de Covid-19 sur les activités de coaching de Kota, l’annulation des examens du conseil et plus encore. Extraits :

Comment COVID a-t-il impacté l’industrie du coaching, en particulier à Kota connue comme la plaque tournante des préparations aux concours ?

Il est vrai que la pandémie de Corona pose des problèmes massifs dans presque tous les secteurs, mais la numérisation rapide dans le secteur de l’éducation a largement atténué ses effets. Sans aucun doute, le secteur du coaching de Kota s’est rapidement protégé avec une transformation numérique rapide et agile. En 2020-2021, près de 100 000 étudiants se sont inscrits au coaching en ligne de Kota. Alors que l’afflux annuel moyen d’étudiants était d’environ 150 000 à l’époque pré-Covid.

Quelle était la taille des entreprises à Kota avant COVID, après la première vague, et maintenant ?

Kota compte quelque 300 instituts de coaching. Chaque année, Kota accueille près de 150 000 étudiants et leurs dépenses moyennes se situent entre 200 000 et 250 000 par an. Cela comprenait environ 100 000 pour les frais de coaching et un montant similaire pour l’hébergement et la nourriture. Ainsi, le chiffre d’affaires annuel de l’industrie du coaching s’élevait à environ 3200 crores. Grâce à cela, les entreprises auxiliaires ont également prospéré. Il y a environ 25 000 installations payantes, 3 000 auberges et 1 800 cuisines étudiantes à Kota. Ces entreprises auxiliaires sont les plus touchées par la pandémie. Soutenus par une infrastructure virtuelle et des modules hybrides, les instituts de coaching ont fait preuve d’une meilleure immunité contre la crise actuelle.

Avec les incertitudes qui nous entourent, quelles sont les conditions de l’industrie et quel sera l’objectif pour l’exercice 2021-2022 ?

Nous sommes certainement en train de réinventer et de restructurer. Les tendances émergentes dans l’industrie ont nécessité de telles mesures. Nous nous concentrons sur l’utilisation de la technologie qui peut être conduite par l’homme. Nous innovons dans nos services, notre méthodologie d’enseignement, notre matériel d’étude et nos analyses académiques. Les classes hors ligne ne peuvent cependant pas être remplacées dans leur valeur et leur efficacité par en ligne, dans cette situation dynamique actuelle ; le digital offre une solution efficace et un modèle hybride en le combinant avec le online rendrait le coaching plus abordable et accessible.

Nitin Vijay, MD – Motion Education Pvt Ltd et vice-président – ​​Division JEE NEET de Byju

Pouvez-vous nous dire en pourcentage le déclin auquel l’industrie a été confrontée? Comment sont les chiffres pour les cours en ligne ? Donnez-nous le pourcentage de changement après la première vague et maintenant avec la deuxième vague ?

L’industrie du coaching de Kota a connu une contraction de 25 à 30% après la première vague. Une amélioration significative a été constatée au cours des deux premiers mois de 2021. Bien qu’avril et mai aient été des mois moroses, nous nous attendons à une forte augmentation des cours en ligne pour la nouvelle session. Armée de technologies intelligentes et de solutions pratiques, l’industrie du coaching de Kota est prête à prospérer bientôt.

Quand pensez-vous que le mode de classe hors ligne sera de retour à plein régime ?

Que ce soit hors ligne ou en ligne, l’apprentissage ne devrait pas s’arrêter. De plus, comme le nombre de cas de Covid est en forte baisse depuis la mi-mai, les choses seront normalisées d’ici la fin juin. Mais, beaucoup dépend de la rapidité avec laquelle les étudiants reçoivent des vaccins pour lutter contre la pandémie. Ainsi, pour une restauration complète, une vaccination complète est indispensable.

Quelles initiatives centrées sur les étudiants avez-vous prises pendant la pandémie? Quel en est l’impact ?

Tout d’abord, notre objectif est que tous les étudiants âgés de 18 ans ou plus obtiennent leur premier jab d’ici le 15 juillet. D’autre part, l’adaptation à l’Ed-Tech innovante est le premier besoin de l’heure et nous nous modernisons rigoureusement sur ce front. Une majorité de nos étudiants utilisent encore nos services en utilisant des modèles de coaching hybrides. Outre une étude sans entrave, un autre grand avantage du modèle de coaching hybride pour les étudiants est l’absence de frais de transport et d’hébergement.

L’apprentissage en ligne peut-il aider Kota à relancer son économie, car de nombreuses autres entreprises dépendent des instituts de coaching ?

Le secteur de l’entraînement continuerait de prospérer et de dominer le secteur de l’éducation en Inde en tant qu’activités universitaires supplémentaires. À l’avenir, la forme numérique du coaching pourrait dominer le coaching en classe. Mais, les grands acteurs du domaine ont déjà commencé à se réinventer et sont désormais prêts pour le coaching en classe, les cours en ligne et un modèle de coaching hybride. Dans l’état actuel des choses, les frais de coaching en ligne sont bien inférieurs aux tarifs en classe à Kota. Mais les entreprises alliées telles que les auberges de jeunesse, les PG et la restauration peuvent faire les frais de cette transformation rapide de l’industrie du coaching.

Quel sera l’impact de l’annulation du 12e jury sur la préparation des JEE et autres concours ?

Depuis quelques semaines, les étudiants sont dans un état de confusion quant aux possibilités d’examens au jury. La décision du Premier ministre honoraire a mis fin à toutes les confusions, et elle semble avoir un impact positif sur les concours auxquels ils vont se présenter, notamment JEE Mains et Advanced. Par conséquent, les aspirants peuvent se concentrer uniquement sur leur prochaine cible. Ceux qui ont obtenu un bon centile dans JEE Mains devraient se concentrer sur l’examen JEE Advanced qui est attendu en août ou en septembre. Cela signifie qu’ils ont au moins deux mois de plus pour réviser et rafraîchir les sujets importants. Ainsi, pour les étudiants souhaitant réussir le JEE avec de bons classements, cette période de grâce est une grande opportunité, et ils doivent en profiter avec des tactiques intelligentes et un travail acharné.

