Kotak Bank, Adani Ports, ICICI Bank, Tata Chemicals, JSW Energy, L&T Tech en bref

Les tendances sur SGX Nifty laissaient entendre un début de réduction de l’écart pour les indices du marché intérieur. Image: .

Après avoir terminé à plat lors de la session précédente, BSE Sensex et Nifty 50 cherchent à ouvrir en territoire négatif mardi. Lors de la session précédente, le S&P BSE Sensex a terminé 63 points de moins à 48 718 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 14634. Les tendances sur SGX Nifty laissaient entendre un début de réduction de l’écart pour les indices du marché intérieur. Les analystes techniques estiment que si le Nifty 50 dépasse le niveau de 14 700 et reste au-dessus, il pourrait se rapprocher de l’objectif de 15 100. «Si nous cassons les 14400, nous pourrions reculer encore à 14100», a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments.

Les stocks en bref aujourd’hui

Banque IDBI: Le bénéfice net de IDBI Bank pour le trimestre terminé en mars a augmenté de 278% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à Rs 512,2 crore grâce à une hausse du revenu net d’intérêts (NII) et un gain ponctuel de Rs 299,52 crore au titre des remboursements d’impôt pour les années d’imposition FY1998-1999 à FY2000-2001.

Énergie JSW: JSW Energy a déclaré lundi que sa filiale JSW Renew Energy a signé un accord d’achat d’électricité (PPA) avec la Solar Energy Corporation of India (SECI) pour 540 mégawatts (MW) d’électricité éolienne.

Banque Kotak Mahindra: Le directeur général et PDG de Kotak Mahindra Bank, Uday Kotak, a déclaré lundi qu’il resterait avec la banque au moins jusqu’à la fin de son mandat. Concernant ses plans de succession, Kotak a déclaré que le conseil d’administration de la banque agirait de manière appropriée et responsable. La banque Kotak Mahindra a annoncé lundi un bond de 33% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 1 682 crore pour le trimestre terminé en mars en raison de la hausse du revenu net d’intérêts (NII).

Adani Ports, L&T Infotech: Jusqu’à 20 entreprises cotées en bourse, dont Adani Ports and Special Economic Zone, Alembic Pharmaceuticals, Apollo Pipes, Adani Total Gas, DCM Shriram, EIH Associated Hotels, Greaves Cotton, IIFL Securities, Larsen & Toubro Infotech, Morepen Laboratories, Procter & Gamble Hygiene & Health Care, RBL Bank, Skipper, Suven Life Sciences et Vikas WSP publieront leurs résultats trimestriels le 4 mai.

Produits chimiques Tata: Tata Chemicals a affiché un bénéfice consolidé de Rs 29,26 crore au trimestre janvier-mars de FY21 contre Rs 197,56 crore au cours de la période correspondante de l’année précédente, les revenus ont augmenté à Rs 2 636,21 crore contre 2 378,09 Rs par an.

Banque ICICI: La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a infligé lundi une amende de 3 crore Rs à la banque ICICI. Cette pénalité a été imposée en vertu des dispositions de l’article 47 A (1) (c) lu avec l’article 46 (4) (i) de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire pour le transfert de certains placements de la catégorie HTM à la catégorie AFS en mai 2017.

Services technologiques L&T: L&T Technology Services a rapporté un bénéfice net de Rs 194,5 crore, en baisse de 5 pour cent par rapport à Rs 204,8 crore au même trimestre l’année dernière. Les revenus d’exploitation s’élevaient à Rs 1 440,5 crore par rapport à Rs 1 400,7 crore au trimestre de décembre.

Introduction en bourse de PowerGrid InvIT: L’introduction en bourse de PowerGrid InvIT a été souscrite 4,8 fois le dernier jour de l’appel d’offres. L’émission a reçu des offres pour 205 unités de crore contre 42 unités de crore proposées à l’abonnement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.