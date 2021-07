Kotak Life Insurance déclare une augmentation de 41% du bonus pour les assurés cette année

Image représentative

Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited (Kotak Life) a annoncé aujourd’hui un bonus de Rs. 591 crores aux titulaires de police avec participation admissibles pour l’exercice 2020-2021. Il s’agit d’une augmentation de 41% par rapport au bonus déclaré pour l’exercice 2019-2020, a indiqué la compagnie d’assurance dans un communiqué.

Le bonus s’applique aux polices traditionnelles (avec profit) et correspond à l’allocation de l’excédent généré par le fonds With-Profits de la Compagnie aux assurés With-Profit. Les primes déclarées au cours de chaque exercice sont accumulées et versées au moment de l’échéance ou de la sortie et des primes en espèces ou des primes spéciales ponctuelles seront également versées lors d’événements de police spécifiques conformément aux conditions de la police.

Commentant le développement, Mahesh Balasubramanian, directeur général de Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd. a déclaré : « En tant que compagnie d’assurance-vie, notre promesse à nos clients est d’être toujours là pour eux. Nous sommes heureux d’annoncer une augmentation du bonus déclaré et d’aider à soutenir nos clients en ces temps incroyablement difficiles. Nos clients, à leur tour, ont démontré leur fidélité, ce qui se voit dans les taux de persévérance élevés de l’entreprise. Notre taux de persistance reflète nos engagements réguliers avec nos clients à différentes étapes du cycle de vie de la police. Pendant la pandémie, nous avons renforcé nos initiatives d’engagement client grâce à des capacités numériques et à des analyses améliorées pour fournir des solutions de renouvellement pratiques et faciles aux clients. »

Kotak Life a récemment remporté le prix de la « Réalisation globale » dans la catégorie « sociétés d’assurance-vie matures » lors du 13e e-Summit & Awards d’ASSOCHAM Global Insurance. Le prix remporté par Kotak Life était basé sur une évaluation indépendante de l’organisateur Assocham Global Insurance Summit & Awards

Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited (Kotak Life) est une filiale à 100 % de Kotak Mahindra Bank Limited (Kotak).

