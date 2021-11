Kotak Mahindra Bank annonce un nouveau taux d’intérêt pour les prêts immobiliers de 6,55 % – Voir les détails

Image représentative

Kotak Mahindra Bank a annoncé aujourd’hui un nouveau taux d’intérêt pour les prêts immobiliers de 6,55% pa. Il sera valable du 9 novembre au 10 décembre 2021 (les deux jours inclus).

Kotak Mahindra Bank offre aux acheteurs de maison l’un des taux d’intérêt les plus bas du marché. Plus tôt en septembre, la banque avait lancé les fêtes de fin d’année en introduisant des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à partir de 6,50 % pa.

Dans un communiqué, la banque a déclaré que les candidats qui ont reçu une lettre de sanction de prêt immobilier de la KMBL avant le 8 novembre 2021 peuvent bloquer le taux antérieur à partir de 6,50% pa si le prêt est décaissé dans les sept prochains jours, c’est-à-dire avant le 15 novembre, 2021.

Fonctionnalités du prêt immobilier Kotak

À partir de 6,55 % pa sur les prêts à domicile frais et les prêts de transfert de soldeTaux attractifs pour les segments de clientèle des salariés et des travailleurs indépendants Sanction de principe instantanée avec les prêts au logement Kotak Digi

Commentant le nouveau taux, Ambuj Chandna, président – Actifs de consommation, Kotak Mahindra Bank a déclaré : « Il y a un peu plus d’un an, Kotak a pris l’initiative d’offrir aux consommateurs les meilleurs taux d’intérêt pour les prêts immobiliers, rendant les achats de logements plus abordables. Plus récemment, notre offre spéciale de 60 jours pour les fêtes de fin d’année a été très appréciée par les acheteurs de maison et nous avons constaté une très forte dynamique de la demande, à la fois pour les nouveaux cas et les transferts de solde.

« Nous sommes donc ravis de prolonger les bons moments des emprunteurs avec un nouveau taux de crédit immobilier de 6,55%. C’est une excellente occasion pour les consommateurs d’acheter la maison de leurs rêves maintenant », a-t-il ajouté.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers de la Kotak Mahindra Bank commencent désormais à 6,55 % par an et s’appliquent à la fois aux nouveaux prêts immobiliers et aux transferts de solde. Ce taux spécial est disponible pour tous les montants des prêts et est lié au profil de crédit de l’emprunteur, selon le communiqué.

