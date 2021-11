Kotak Mahindra Bank, Ashok Leyland, State Bank of India, actions de Poonawalla Fincorp en bref

Les analystes ont déclaré que les valorisations excessives avec un certain nombre de sociétés mondiales de services financiers maintenant une vue prudente sur les actions indiennes affectaient les sentiments des marchés

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 66 points ou 0,4% à 17 939 à la bourse de Singapour mercredi, un jour avant l’expiration hebdomadaire des F&O. Le marché primaire verra une autre introduction en bourse – Go Fashions – s’ouvrir à un abonnement aujourd’hui. Les analystes ont déclaré que les valorisations exagérées avec un certain nombre de sociétés mondiales de services financiers maintenant une vue prudente sur les actions indiennes affectaient les sentiments des marchés. « Nous nous attendons à ce que les fondamentaux à long terme du marché restent positifs et que les investisseurs puissent donc chercher à accumuler des actions de bonne qualité. Cependant, une volatilité accrue pourrait être observée à court terme », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Les actions en point de mire

Coromandel International: Coromandel International a annoncé mardi la mise en place d’une usine d’acide sulfurique dans son complexe d’engrais à Visakhapatnam pour un coût de Rs 400 crore.

Banque Nationale de l’Inde: La société NBFC U GRO Capital a déclaré mardi que la State Bank of India (SBI) s’était associée à elle pour un accord de co-prêt afin de verser jusqu’à 500 crore de roupies aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) d’ici la fin de cet exercice.

Banque Kotak Mahindra : Kotak Mahindra Bank et PVR ont lancé mardi une carte de débit comarquée, affirmant être les premiers à proposer un tel produit dans le genre du cinéma et du divertissement. Les partenaires, qui avaient lancé pour la première fois des cartes de crédit comarquées il y a dix ans, cherchent à tirer parti de l’augmentation de l’utilisation des cartes de débit à la suite de la pandémie de coronavirus et de la réouverture des cinémas à travers l’Inde.

Ashok Leyland : La branche EV d’Ashok Leyland, Switch Mobility, a signé un contrat pour la fourniture et l’exploitation de 300 bus électriques pour la Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC).

Allez à la mode : Go Fashion (India) Ltd, qui possède la marque de vêtements pour femmes Go Colors, a déclaré mardi avoir levé un peu plus de Rs 456 crore auprès d’investisseurs clés avant le lancement de son introduction en bourse mercredi. La société a décidé d’allouer un total de 66 10 492 actions à 33 investisseurs principaux à Rs 690 chacun, agrégeant la taille de la transaction à Rs 456,12 crore, selon une circulaire publiée sur le site Web de l’ESB.

Poonawalla Fincorp : Rising Sun Holdings a acquis 1,24 crore d’actions à 201,5 Rs pièce, tandis que Microfirm Capital a déchargé 1,22 crore d’actions à 201,56 Rs par action sur la NSE, selon les données des transactions en gros.

Kirloskar Pneumatique : Les transactions en gros sur l’ESB ont montré que le fonds commun de placement HDFC a vendu 5 lakh actions de Kirloskar Pneumatic à Rs 410,1 par action sur l’ESB.

Financement d’abord pour la maison : Home First Finance a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter jusqu’à Rs 99 crore en émettant des obligations sur la base d’un placement privé.

