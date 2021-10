Kotak Mahindra Bank lance le NPS sur mobile

Réglementé par la PFRDA, le NPS a gagné en popularité et, au cours des cinq dernières années, a connu une forte croissance à deux chiffres du nombre de nouveaux abonnés.

Alors que l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) observe le 1er octobre 2021 en tant que « NPS Diwas » pour sensibiliser à la planification des retraites et des retraites, Kotak Mahindra Bank Ltd (KMBL) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait lancé le lancement du National Système de retraite (NPS) sur mobile. Les clients de KMBL peuvent désormais ouvrir et gérer leurs comptes NPS sans effort et facilement via la plate-forme Mobile Banking de la Banque.

Tout ce qu’un client doit faire pour ouvrir un compte NPS via l’application Kotak Mobile Banking est de télécharger une copie de la carte PAN et une photo. Le processus est entièrement dématérialisé et le compte peut être ouvert instantanément en quelques clics. Le compte est activé dans la journée, après vérification. En outre, les abonnés NPS existants peuvent également effectuer des contributions supplémentaires via l’application bancaire mobile Kotak et afficher les détails de leur compte, y compris le montant total investi, le total des gains/pertes et les rendements générés.

Réglementé par la PFRDA, le NPS a gagné en popularité et, au cours des cinq dernières années, a connu une forte croissance à deux chiffres du nombre de nouveaux abonnés.

Commentant la même chose, Shanti Ekambaram, président du groupe – Consumer Banking, Kotak Mahindra Bank, a déclaré : « À bien des égards, le mobile est devenu le centre de nos vies. Chez Kotak, la majorité de nos clients privilégient le mobile et nous nous efforçons toujours de leur fournir une gamme de services auxquels ils peuvent accéder facilement et simplement depuis notre application bancaire mobile. NPS on Mobile est un autre pas dans cette direction. Le régime NPS offre un certain nombre d’avantages aux souscripteurs pour les aider à se construire un avenir sûr pour eux-mêmes et leurs proches et nous pensons que NPS on Mobile agira comme un catalyseur important et stimulera la croissance de ce régime de retraite.

Supratim Bandyopadhyay, président de la PFRDA, a déclaré : « En tant qu’organisme de réglementation des régimes de retraite, nous encourageons toujours l’adoption d’avancées technologiques pour améliorer l’expérience des abonnés en matière de NPS. C’est avec un immense plaisir que nous annonçons que Kotak Mahindra Bank a intégré l’intégration NPS dans son application Mobile Banking et que ce service serait disponible non seulement pour les nouveaux abonnés NPS qui peuvent ouvrir un compte sur l’application Kotak, mais également pour les abonnés existants qui peuvent désormais accéder en toute transparence aux détails de leur compte NPS. Je pense que cette initiative de la Banque complétera considérablement nos efforts pour concrétiser notre vision de créer une société de retraite en Inde. »

NPS sur l’application bancaire mobile de KMBL est disponible pour les utilisateurs iOS et Android.

Le NPS est un régime de retraite volontaire à faible coût et fiscalement avantageux dans lequel un souscripteur contribue à l’accumulation d’un corpus de retraite au cours de sa vie active pour se procurer une pension à la retraite. L’objectif du NPS est de fournir une sécurité du revenu de vieillesse aux souscripteurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.