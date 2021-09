Kotak Mahindra Bank proposera des prêts immobiliers à 6,5% pendant les fêtes de fin d’année

in

Alors que le taux spécial sera disponible pour tous les montants de prêt, un emprunteur devra avoir une cote de crédit minimale de 800 pour se voir offrir un prêt à 6,5%.

Kotak Mahindra Bank a annoncé jeudi avoir abaissé son taux d’intérêt le plus bas sur les prêts immobiliers de 15 points de base (pb) à 6,5% par an. Le tarif spécial sera disponible dans le cadre d’une offre festive à durée limitée commençant le 10 septembre et se terminant le 8 novembre.

Alors que le taux spécial sera disponible pour tous les montants de prêt, un emprunteur devra avoir une cote de crédit minimale de 800 pour se voir offrir un prêt à 6,5%. Les prêts immobiliers de la State Bank of India (SBI) commencent à 6,7 %, tandis que la Housing Development Finance Corporation (HDFC) et la ICICI Bank fixent leurs prêts immobiliers les moins chers à 6,75 %.

Ambuj Chandna, président – actifs de consommation, Kotak Mahindra Bank, a déclaré qu’à 6,5%, les prix du prêteur seront nettement plus attractifs que ceux de certains de ses concurrents. « C’est un jeu à long terme pour nous et bien que le taux de 6,5% soit spécifiquement applicable à la période des fêtes, permettez-moi d’assurer à tous les consommateurs que nous continuerons à être extrêmement compétitifs sur les prix, en ce qui concerne les prêts immobiliers, même après cette période. ,” il a dit.

Kotak Mahindra Bank a connu une croissance assez agressive dans le segment des prêts immobiliers et il s’agit d’un segment à forte croissance pour le prêteur au cours de la dernière année, a ajouté Chandna. « Nous pensons qu’il existe une opportunité de croissance. La stratégie est facilitée par le fait qu’il y a des liquidités, les taux d’intérêt sont en baisse et nous donne un coussin », a-t-il déclaré.

Le prêteur détient 25 à 26 % de son portefeuille de prêts en hypothèques. Le livre de prêts immobiliers a été l’un des livres les plus performants de la banque et, à part quelques changements mineurs résultant de la pandémie, sur une base relative, le livre s’est bien comporté, selon Chandna. Les taux de la Kotak Mahindra Bank l’ont aidée à attirer des clients de meilleure qualité, car les emprunteurs de prêts immobiliers sont très sensibles aux prix, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.