Kotak Mahindra Bank, SBI, HDFC parmi 151 actions pour atteindre des sommets de 52 semaines sur l’ESB ; 21 actions à de nouveaux plus bas en 52 semaines

Mercredi, 151 actions au total ont atteint leurs sommets respectifs sur 52 semaines en matière d’ESB.

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient dans une fourchette limitée mercredi, un jour avant l’expiration hebdomadaire des options et l’expiration mensuelle des dérivés. L’indice Sensex à 30 actions a gagné 185 points à 61 535, tandis que NSE Nifty a gagné 62 points pour se maintenir au-dessus de 18 300, à 18 330. Jusqu’à présent dans le commerce mercredi, seulement trois actions – Housing Development Finance Corporation (HDFC), Kotak Mahindra Bank et State Bank of India. L’action HDFC a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines de 2 947,40 Rs pièce, dépassant le niveau de 2 937,75 Rs, touché le 22 octobre 2021. Tandis que les actions de la banque Kotak Mahindra et de la SBI ont franchi les sommets de 52 semaines atteints lors de la session précédente. Kotak Bank est passé à 2 252,45 Rs et l’action SBI à 523,60 Rs pièce.

Mercredi, 151 actions au total ont atteint leurs sommets respectifs de 52 semaines sur l’ESB. Les principales actions étaient Arihant Foundations & Housing, CG Power and Industrial Solutions, Delta Industrial Resources Ltd, Digjam, Duroply Industries Escorts, HG Infra Engineering, Royal India Corporation, Share India Securities, Tanla Platforms, Tatva Chintan Pharma Chem et Transport Corporation of India . Sur l’ESB 200, seuls trois scripts se négociaient à leurs nouveaux niveaux élevés de 52 semaines. Il s’agissait de la Housing Development Finance Corporation (HDFC), de la Kotak Mahindra Bank et de la State Bank of India.

Même si BSE Sensex était ferme jusqu’à présent dans le commerce, un total de 21 actions ont touché leurs plus bas respectifs de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que Aashka Hospitals, Arman Holdings, Indian Bright Steel Co., Krsnaa Diagnostics, Nova Publications India, Srei Infrastructure Finance, Sun Retail, Supreme Holdings & Hospitality (Inde) et Transglobe Foods.

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 58 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 5 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets de 52 semaines comprennent 3i Infotech, Ambika Cotton Mills, Aptech, Art Nirman, Astra Microwave Products, Dangee Dums, DCM, Escorts, Heritage Foods, The Jammu & Kashmir Bank, Jayaswal Neco Industries, Jindal Photo, Jindal Poly Investment et Finance Company, Jindal Stainless, KPI Global Infrastructure, Man Infraconstruction, Prime Securities, Siyaram Silk Mills, Tribhovandas Bhimji Zaveri et Triveni Turbine ont atteint leurs plus bas respectifs en 52 semaines.

Au contraire, Aditya Birla Sun Life AMC, Marine Electricals (Inde), Medicamen Biotech et Synergy Green Industries ont atteint de nouveaux creux de 52 semaines sur NSE.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.