Kotak Securities voit Sensex à 63 800 en CY22

Les marchés se négocient actuellement à leur pleine valorisation malgré les récentes corrections des deux derniers mois. Les valorisations sont toujours à des niveaux 20x, et un bon intérêt d’achat ne sera visible que s’il se refroidit à 17-18 niveaux, a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Actuellement, le Nifty-50 se négocie à une valorisation de 24,8 fois les bénéfices FY22E, 21,4 FY23E et 18,6 fois FY24E. Cependant, malgré des valorisations élevées, la forte croissance des bénéfices de nombreux titres et secteurs offre des opportunités d’investissement aux investisseurs, a déclaré mercredi Kotak Securities dans ses perspectives de marché 2022.

Après une année stellaire pour les marchés boursiers en 2021 dans un contexte d’intensification des bénéfices des premier et deuxième trimestres, la maison de courtage a déclaré qu’elle s’attend à ce que les marchés subissent une certaine forme de correction en 2022 alors que les banques centrales sortent de leurs politiques monétaires ultra accommodantes au cours des prochains mois. De plus, les vagues de Covid-19 dans diverses économies et les problèmes de chaîne d’approvisionnement devraient se poursuivre et peser sur le commerce et la croissance mondiaux.

« En 2022, nous nous attendons à une hausse des taux d’intérêt dans le pays et nous pouvons nous attendre à deux hausses de 25 pb chacune. La banque centrale va encore changer sa politique en neutre », a déclaré Jaideep Hansraj, directeur général et PDG de Kotak Securities.

Concernant les bénéfices, la maison de courtage s’attend à ce que le bénéfice net de Nifty-50 augmente de 34,5% en FY22E, de 16,0% en FY23E et de 13,3% en FY24E. De plus, au cours de l’année civile 2022, le Sensex et le Nifty seront vus à environ 63 800 et 19 190 (20x FY24E) dans le scénario de base, alors que nous pouvons nous attendre à 69 600 et 21 109 dans le meilleur des cas, a déclaré Kotak Securities.

Au cours de l’EX23, les investisseurs ne peuvent s’attendre qu’à une croissance progressive, principalement de l’automobile, du BFSI, de la technologie et du pétrole et du gaz. « Il est conseillé aux investisseurs de rester investis dans les grandes capitalisations et d’être sélectifs sur les moyennes et petites capitalisations », a déclaré Kotak Securities.

