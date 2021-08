Kotaku Splitscreen Podcast donne de l’amour aux chats de jeux vidéo

Qui n’aime pas les chats ? Image : CyberConnect2 / Kotaku

C’est à n’importe quel moment dans le temps, et vous savez tous ce que cela signifie : il est temps de célébrer les petits paquets moelleux préférés de l’indifférence chaotique, les chats. Qu’ils se faufilent dans les ruelles d’une dystopie cyberpunk ou qu’ils soient chargés dans un canon pour être sacrifiés pour le plus grand bien, tout le monde sauf un de mes deux nouveaux co-animateurs de Splitscreen aime les chats.

Je ne dirai pas lequel de mes nouveaux partenaires de podcasting est moins qu’enthousiaste à propos du sujet de cette semaine, mais l’un d’eux est Lisa Marie Segarra, fière propriétaire du tout premier correspondant chat de Kotaku, et l’autre est Ethan Gach, qui pourrait avoir un chat de rechange ou deux dans son garage mais ne les aime pas autant que ses propres enfants, ce qui est dommage.

Dans notre premier épisode suivant le départ soudain d’Ash et Nathan, nous passons un peu de temps à parler d’Activision Blizzard et de toutes les choses horribles qui s’y passent, avant de passer à une discussion sur nos amis félins, réels et générés par ordinateur. Cet épisode a été inspiré par le jeu très attendu Stray, Fuga: Melodies of Steel adorablement déprimant de CyberConnect2 et l’image mentale de l’homme adulte Ethan Gach se recroquevillant d’un petit chaton inoffensif. Notez que c’est la première fois que nous enregistrons avec une équipe majoritairement nouvelle, alors faites attention à nos pauses pendant que nous nous habituons à parler entre nous pendant beaucoup plus longtemps que nous ne le ferions normalement une semaine donnée.

