Kotaku Splitscreen Podcast ramène les jeux vidéo à l’école

Certains de mes meilleurs sommeils ont été faits sur un petit bureau. Image : Kotaku / Atlus

Vous vous souvenez de l’époque où la nouvelle année scolaire coïncidait avec le boom des jeux vidéo à l’automne, entremêlant inexorablement les actes d’apprentissage et de jeu ? Quand vous reveniez d’une longue et dure journée à essayer de rester éveillé et que vous passiez quelques heures devant vos jeux préférés pour vous détendre ? Si non, ne vous inquiétez pas. Dans l’épisode de cette semaine de Kotaku Splitscreen, nous nous souvenons de ces jours pour vous.

Ou Ethan, Lisa Marie et moi nous souvenons de nos versions de l’époque. À l’époque où Lisa Marie amenait sa Game Boy Advance simple et non SP à l’école pour échanger des Pokémon, ou quand Ethan passait des heures avec Final Fantasy VIII. Ou quand moi, beaucoup plus âgé que ces deux-là, j’échangeais des disquettes pirates de jeux Apple en noir et blanc comme Conan avec d’autres étudiants de ma classe d’informatique primitive.

Dans cet épisode de retour à l’école de Splitscreen, nous discutons également des jeux se déroulant dans les écoles, et non, pas seulement de Persona. Nous parlons de Final Fantasy Tactics Advance, qui commence dans une école, et de Danganronpa, dans lequel des lycéens se font assassiner. Nous parlons même de Lollipop Chainsaw, le jeu d’action zombie du lycée de Goichi Suda, auquel maintenant que j’ai eu le temps de rechercher des images sur Google, je suis incroyablement gêné d’avoir joué et apprécié. Ho garçon.

Écoutez l’épisode complet pour découvrir quelle chanson Lisa Marie n’est surprise ni par Ethan ni par moi. Et un rappel que de nouveaux épisodes sortent tous les vendredis, alors aimez et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Stitcher pour les obtenir dès leur mise en ligne. Vous pouvez également laisser un avis ou nous envoyer un message à splitscreen@kotaku.com si vous avez des questions ou souhaitez suggérer un sujet. Ou si vous souhaitez livrer vos hottakes en temps réel, vous pouvez nous joindre sur Twitter : je suis @unclefahey, Ethan est @ethangach et Lisa Marie est @lisamarie_lynn. Jusqu’à la semaine prochaine!