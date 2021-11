Kotick aurait été au courant des allégations contre la société depuis des années ; Le codirecteur de Treyarch démissionne suite à un rapport de harcèlement sexuel

Activision est de nouveau à l’honneur grâce à un nouveau rapport du Wall Street Journal.

En bref, le codirecteur de Treyarch a quitté l’entreprise, deux plaintes ont été déposées contre les jeux Sledgehammer et une autre accusation a été lancée contre Blizzard. En plus de cela, le WSJ rapporte également des cas de mauvais comportement de la part de Bobby Kotick, ainsi que des allégations selon lesquelles il ne semble pas se soucier des allégations d’inconduite sexuelle portées contre les supérieurs de l’entreprise.

Selon le rapport, le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, était apparemment au courant des diverses allégations de harcèlement sexuel contre l’entreprise, et il n’a pas agi en conséquence. Il y a eu aussi quelques cas où Kotick lui-même a dû régler avec d’anciens employés. Une fois, il a déclaré qu’il lui avait laissé un message vocal menaçant, tandis qu’un autre employé a été licencié par lui pour avoir signalé une inconduite sexuelle.

L’un des cas s’est produit en 2006, lorsqu’un assistant de Kotick s’est vu laisser un message vocal par lui dans lequel il avait menacé de la faire tuer. L’affaire a été réglée à l’amiable selon le rapport.

À ce sujet, un représentant d’Activision a déclaré au WSJ Kotick s’être excusé il y a 16 ans pour la « messagerie vocale manifestement hyperbolique et inappropriée », et a déclaré qu’il « regrette profondément l’exagération et le ton de sa messagerie vocale à ce jour ».

Le deuxième cas s’est produit en 2007. Dans ce cas, une hôtesse de l’air qui travaillait sur un jet dont la copropriété de Kotick s’est plainte que le pilote l’avait harcelée sexuellement. Cela a conduit l’hôtesse de l’air à être licenciée par Kotick. L’affaire a été réglée pour 200 000 $ en arbitrage, selon le journal.

En ce qui concerne le studio Call of Duty Treyarch, un employé qui a travaillé dans l’entreprise en 2017 a accusé le co-responsable Dan Bunting de harcèlement sexuel. L’affaire n’a fait l’objet d’une enquête que deux ans plus tard et le service des ressources humaines et ses supérieurs ont suggéré qu’il soit licencié ; Cependant, le journal rapporte que Kotick est intervenu et a suggéré à Bunting de suivre des conseils à la place.

Bunting a depuis quitté le studio, apparemment après que le Wall Street Journal a commencé l’enquête sur la plainte déposée contre lui.

En ce qui concerne un autre studio Call of Duty, Sledgehammer Games, deux allégations d’inconduite sexuelle ont été rejetées par le développeur.

Dans la première, une employée a déclaré que son superviseur l’avait violée à deux reprises après avoir subi des pressions pour qu’elle boive de l’alcool lors d’événements au travail. Son avocat a déclaré que l’incident avait été signalé au service des ressources humaines et aux superviseurs de Sledgehammer, mais rien n’en a résulté jusqu’à ce qu’elle obtienne un conseil juridique et menace de poursuivre. L’affaire a été réglée à l’amiable et le superviseur a été congédié.

La deuxième affirmation indique que lors d’une autre fête de bureau alimentée par l’alcool en 2017, un employé en a harcelé sexuellement un autre. Lorsqu’elle s’est plainte auprès des superviseurs et des ressources humaines, l’accusée a été suspendue pendant deux semaines et autorisée à rester chez Activision dans un poste différent. Il a ensuite quitté l’entreprise l’année suivante lorsqu’il a été licencié pour s’être disputé avec son manager au sujet de sa carte verte.

Une autre accusation contre Blizzard concernait le chef de la technologie Ben Kilgore. Il aurait été licencié après des allégations répétées selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement des employés. Il a également menti au sujet d’avoir une relation avec un employé subalterne.

Dans une déclaration publiée par Activision après la publication de l’article du WSJ, la société a déclaré qu’elle était « déçue » par le rapport, « et qu’il représente une « vue trompeuse d’Activision Blizzard » et de son PDG.

« Les cas d’inconduite sexuelle qui ont été [Kotick’s] « Le WSJ ignore les changements importants en cours pour en faire le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif de l’industrie et il ne tient pas compte des efforts de milliers d’employés qui travaillent dur chaque jour pour être à la hauteur de leur – et nos – valeurs.

« Le désir constant d’être meilleur a toujours distingué cette entreprise. C’est pourquoi, sous la direction de M. Kotick, nous avons apporté des améliorations significatives, notamment une politique de tolérance zéro pour les conduites inappropriées. Et c’est pourquoi nous avançons avec inébranlable concentration, rapidité et ressources pour continuer à accroître la diversité au sein de notre entreprise et de notre secteur et pour garantir que chaque employé arrive au travail en se sentant valorisé, en sécurité, respecté et inspiré.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas le meilleur lieu de travail pour notre équipe. »

Le conseil d’administration d’Activsion a également publié la déclaration suivante qui apporte son soutien à Kotick et à l’avenir d’Activision Blizzard.

« Le conseil d’administration d’Activision Blizzard reste attaché à l’objectif de faire d’Activision Blizzard l’entreprise la plus accueillante et la plus inclusive du secteur.

« Sous la direction de Bobby Kotick, la société met déjà en œuvre des changements à la pointe de l’industrie, notamment une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, un engagement à atteindre des augmentations significatives des pourcentages de femmes et de personnes non binaires dans notre effectif, et d’importants investissements internes et externes pour accélérer les opportunités pour les talents diversifiés.Le conseil d’administration reste convaincu que Bobby Kotick a traité de manière appropriée les problèmes liés au lieu de travail portés à son attention.

« Les objectifs que nous nous sommes fixés sont à la fois essentiels et ambitieux. Le conseil d’administration reste confiant dans le leadership, l’engagement et la capacité de Bobby Kotick à atteindre ces objectifs. »

Le rapport d’aujourd’hui n’est que le dernier d’une série de nouvelles d’Activision Blizzard à la suite de rapports selon lesquels la société a favorisé une culture toxique. Ces allégations ont été révélées à la suite d’un procès intenté par l’État de Californie pour intimidation, harcèlement et sexisme sur le lieu de travail.

Pour lutter contre les problèmes futurs de l’entreprise, Actvision a l’intention de lutter contre les abus sur le lieu de travail et d’améliorer ses pratiques d’embauche.

Un groupe d’employés pour les travailleurs d’Activision Blizzard King, A Better ABK, a organisé un débrayage pour protester contre les nouvelles allégations et a appelé à la démission de Kotick.

Nous avons institué notre propre politique de tolérance zéro. Nous ne serons pas réduits au silence tant que Bobby Kotick n’aura pas été remplacé en tant que PDG et continuerons de maintenir notre demande initiale d’examen par un tiers par une source choisie par les employés. Nous organisons un débrayage aujourd’hui. Nous vous invitons à nous rejoindre. – ABetterABK 💙 Alliance des travailleurs ABK (@ABetterABK) 16 novembre 2021

