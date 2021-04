Kotick d’Activision Blizzard voit son salaire et ses bonus réduits de 50%

Le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, a vu son salaire et ses primes réduits de 50 pour cent.

C’est selon un dépôt SEC de la société – tel que repéré par GamesIndustry.biz – qui indique qu’elle a renouvelé son contrat avec Kotick jusqu’au 31 mars 2023, mais a réduit sa compensation financière.

Le salaire de l’exécutif a été réduit de 50%, passant de 1,75 million de dollars à 875 000 dollars au début de 2021, sa prime étant également réduite du même montant. Cependant, avec des objectifs financiers, Kotick pourrait gagner jusqu’à 200 pour cent de son salaire de base sous forme de bonus.

Dans l’ensemble, cependant, Kotick pourrait gagner 1,75 million de dollars de bonus pendant un an, ce qui représente une réduction substantielle par rapport aux 3,5 millions de dollars qu’il était auparavant en train de gagner. Même avec ces réductions, le PDG pourrait toujours être éligible à un paiement de 200 millions de dollars cet été en raison de la clause d’incitation à la création de valeur pour les actionnaires de la société dans le contrat de Kotick.

Cette réduction de salaire est probablement une réaction aux protestations de certains investisseurs à propos de la compensation de Kotick. Le groupe d’investisseurs activistes CtW a précédemment déclaré qu’Activision Blizzard avait “inutilement enrichi” Kotick, la firme contestant les millions que le PDG reçoit alors que la société a également procédé à des licenciements importants ces dernières années.

CtW a également contesté la rémunération des dirigeants d’Electronic Arts dans le passé, ce qui a conduit les actionnaires à voter contre un plan de rémunération proposé pour le directeur financier et directeur technique de la société, Blake Jorgensen et Ken Moss.

Kotick et le PDG d’EA, Andrew Wilson, sont apparus à de nombreuses reprises sur la liste des 100 PDG les plus surpayés.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72147/activision-blizzards-kotick-sees-50-salary-and-bonus-cut/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));