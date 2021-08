Kotick dit qu’Activision Blizzard sera l’exemple de l’industrie dans la gestion du misco

Le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick (photo), a promis que l’entreprise montrerait l’exemple de l’industrie dans la façon dont elle gère les fautes professionnelles.

S’adressant aux investisseurs – comme retranscrit par Seeking Alpha – l’exécutif a commencé l’appel financier de l’entreprise en disant que le type de comportement allégué dans une poursuite récemment déposée par le Département de l’emploi et du logement équitable de la Californie (DFEH) n’a «pas sa place» chez Activision Blizzard.

Kotick a également déclaré qu’il appréciait ceux qui ont parlé de leur traitement dans l’entreprise et que le changement était déjà en cours chez Activision Blizzard. L’exécutif a cité la nomination des nouveaux co-dirigeants de Blizzard Jennifer Oneal et Mike Ybarra – en remplacement du président J Allen Brack, qui se retire – comme preuve de cela.

“Je veux commencer par faire comprendre à tout le monde qu’il n’y a aucun endroit dans notre entreprise où la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal de quelque nature que ce soit ne seront tolérés, nulle part”, a-t-il déclaré.

« Nous apprécions tellement les employés actuels et anciens qui se sont manifestés ces derniers jours avec courage. Et je tiens à réitérer les engagements que nous avons pris envers vous. Notre environnement de travail partout où nous opérons ne permettra pas la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal. Nous serons l’entreprise qui montrera l’exemple dans notre industrie. Bien que nous ayons déjà pris de nombreuses mesures pour atteindre cet objectif, aujourd’hui, nous en faisons encore plus. “

De plus, Kotick a déclaré qu’Activision Blizzard examinerait chaque allégation contre son personnel et prendra “des mesures décisives”. L’exécutif a ajouté que l’entreprise embaucherait et donnerait plus de ressources pour assurer la sécurité de son lieu de travail.

“Cet engagement signifie que nous ne nous contenterons pas de licencier les employés le cas échéant, mais que nous licencierons également tout responsable ou dirigeant qui aurait entravé l’intégrité de nos processus d’évaluation des réclamations et d’imposition des conséquences appropriées”, a-t-il déclaré.

« Parce que notre travail ne peut réussir sans voix, points de vue et talents divers, nous nous sommes engagés à considérer diverses listes de candidats pour tous les postes ouverts. Et nous continuerons d’ajouter des ressources pour garantir que cela se produise dans toute l’entreprise. »

Reste à savoir si ce n’est que du bruit pour apaiser les investisseurs et donner l’impression qu’il s’attaque au problème.

Le DFEH a été déposé fin juillet et décrit une culture de travail toxique où le harcèlement, les abus et les inconduites étaient monnaie courante. La réponse d’Activision Blizzard était – de l’aveu même de Kotick – « sourd de ton » et l’exécutif a déclaré que le cabinet faisait appel au cabinet d’avocats WilmerHale pour revoir ses politiques en matière de ressources humaines.

