KOTOR Remake est une console PS5 exclusive au lancement

Star Wars: Knights Of The Old Republic obtient un remake PS5 par Aspyr, le studio récemment responsable du portage d’autres RPG BioWare classiques sur mobile. Putain de merde.

Voici le court teaser que Sony a montré lors de la vitrine PS5 d’aujourd’hui. Il y a une voix off, une silhouette sombre dans un masque en métal et bien sûr un sabre laser rouge. Apparemment, c’est tout ce qu’il faut pour me donner des frissons ces jours-ci.

Star Wars: Knights Of The Old Republic a été initialement publié en 2004 en tant qu’exclusivité Xbox développée par BioWare et publiée par LucasArts. Le jeu s’est étendu sur l’univers de Star Wars en racontant des histoires sur son passé lointain en utilisant les mécanismes RPG des jeux de table Dungeons & Dragons. C’était incroyable à l’époque et ça tient encore aujourd’hui. Le temps nous dira à quel point le jeu est remanié et refait sur PS5.

“Nous le reconstruisons à partir de zéro avec les dernières technologies pour correspondre à la norme d’innovation révolutionnaire établie par l’original, tout en restant fidèle à son histoire vénérée”, a écrit le producteur principal, Ryan Treadwell, sur le blog PlayStation aujourd’hui. Le jeu sera une exclusivité console PS5 au lancement.

Connu pour le portage de Star Wars: Knights Of The Old Republic et de dizaines d’autres jeux, Aspyr Media a été racheté plus tôt cette année par Embracer Group, le blob d’entreprise qui possède également THQ Nordic, Gearbox et un certain nombre d’autres studios et labels d’édition. Le remake de KOTOR sera le premier nouveau jeu d’Aspyr.

Malgré les taquineries ci-dessus, nous ne savons toujours rien sur les plans d’Aspyr pour faire revivre un classique qui a continué à engendrer des suites et un MMO entier qui est toujours détenu et exploité par BioWare. La nouvelle du projet a commencé à être divulguée plus tôt cette année sur les réseaux sociaux et a ensuite été confirmée par l’ancien rédacteur en chef de Kotaku, Jason Schreier, sur le podcast MinnMax.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles le remake inclurait en fait des parties de KOTOR 1 et 2, et établirait également une partie de la tradition de ces jeux dans le canon officiel de Star Wars, quelque chose sur lequel Disney semble aimer car il tourne Star Wars dans de nouveaux livres, Émissions de télévision, films et jeux.