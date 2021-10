Kotowing to Snowflakes : Facebook pour supprimer le contenu qui intimide les célébrités

Selon un rapport de Forbes, Facebook a annoncé mercredi qu’il supprimerait le contenu ciblant les agents publics « à risque » de s’automutiler, qualifiant cela de décision suite aux commentaires d' »un grand nombre de parties prenantes mondiales ».

La déclaration a commencé par dire. « [w]Nous supprimerons désormais les efforts coordonnés de harcèlement de masse qui ciblent les personnes à risque accru de préjudice hors ligne, par exemple les victimes de tragédies violentes ou les dissidents du gouvernement, même si le contenu à lui seul ne violerait pas nos politiques.

Il a poursuivi en insistant sur le fait que «[w]Nous supprimerons également le contenu répréhensible considéré comme du harcèlement de masse envers toute personne sur des surfaces personnelles, tels que les messages directs dans la boîte de réception ou les commentaires sur des profils ou des publications personnels. Nous aurons besoin d’informations ou de contexte supplémentaires pour appliquer cette nouvelle politique. »

Facebook supprimera également « les pages et les groupes qui travaillent ensemble pour harceler ou faire taire les gens, par exemple une organisation parrainée par l’État utilisant des groupes privés fermés pour coordonner la publication de masse sur des profils dissidents ».

Facebook a été critiqué par des célébrités comme Kim Kardashian West et Sacha Baron Cohen ont également dénoncé l’échec de Facebook à arrêter les discours de haine et ont boycotté Facebook l’année dernière avec le hashtag #StopHateForProfit.

La militante du changement climatique Greta Thunberg a menacé de quitter la plate-forme en 2019 en raison d’intimidation et de discours de haine, qui, selon elle, étaient « très bouleversants ».

La plate-forme supprimera le contenu qui « sexualise » ou « dégrade » les politiciens et les célébrités. On ne sait pas quels seront leurs paramètres :

Les personnalités publiques – qu’il s’agisse de politiciens, de journalistes, de célébrités ou de créateurs – utilisent Facebook et Instagram pour interagir directement avec leurs abonnés… Notre politique en matière d’intimidation et de harcèlement fait la distinction entre les personnalités publiques et les particuliers pour permettre la liberté d’expression et un discours public légitime autour des personnes en aux yeux du public… Les personnalités publiques ne devraient pas être soumises à des agressions dégradantes ou sexualisées.

La semaine dernière, la dénonciatrice de Facebook, Frances Haugen, a fait valoir que la plate-forme se souciait de l’argent avant les gens et a appelé à davantage de réglementations gouvernementales pour censurer la « désinformation ».

« Facebook, maintes et maintes fois, a montré qu’il préférait le profit à la sécurité », a déclaré Haugen.

« Personne sur Facebook n’est malveillant », a-t-elle ajouté. « Mais les incitations sont mal alignées, n’est-ce pas ? Comme, Facebook gagne plus d’argent lorsque vous consommez plus de contenu. Les gens aiment s’engager dans des choses qui suscitent une réaction émotionnelle. Et plus ils sont exposés à la colère, plus ils interagissent et plus ils consomment.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le siège social de Facebook au 1-650-308-7300 et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour clarifier les « discours de haine », des règles qui semblent être appliquées de manière incohérente. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.