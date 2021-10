Koufos rejette les offres européennes d’aller en NBA G League

Kosta Koufos rejoint les rangs de l’équipe NBA G League Ignite, comme le rapporte Marc Stein. Malgré plusieurs offres européennes sur la table, le pivot a choisi de rester aux États-Unis.

Kosta Koufos, le vétéran de la NBA depuis 11 ans, signe avec l’équipe sélect Ignite de la @nbagleague, selon des sources de la ligue. Koufos avait plusieurs offres européennes mais rejoindra plutôt Ignite. – Marc Stein (@TheSteinLine) 11 octobre 2021

Koufos a joué en NBA plus de 700 matchs, dont une dizaine en playoffs. Onze ans de carrière dans la meilleure ligue de basket au monde, répartie en plusieurs équipes : Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets et, plus récemment, les Sacramento Kings pendant quatre saisons jusqu’en 2018-19.

Ces dernières années, il a joué pour des équipes européennes. Lors de la saison 2019-2020, il a défendu le bouclier du CSKA Moscou, qui deviendra plus tard le L’Olympiacos dans la campagne 2020-2021, avec une moyenne de 4,6 points et 2,3 rebonds par match en 8 matchs d’Euroligue.

Désormais, le pivot abandonne son aventure européenne pour revenir aux Etats-Unis. Il s’est entraîné dans le but de se remettre en forme, en attendant l’occasion de montrer son talent.. Il revient dans une ligue dans laquelle il avait déjà disputé des matchs au début de sa carrière, un total de 16 avec l’Utah Flash, alors qu’elle s’appelait encore la D-League. Maintenant, une nouvelle aventure commence avec Ignite, une équipe composée de jeunes prometteurs qui évoluent aux côtés de joueurs confirmés, comme Kosta Koufos.