Koundé avoue avoir donné un coup de pied à sa mère étant enfant pour avoir perdu un match

13/08/2021

Le à 20:23 CEST

Jules Koundé est l’un des noms de l’été. Son départ de Nervión pour Chelsea était considéré comme acquis il y a quelques semaines, mais pour le moment, le joueur appartient toujours au Sevilla FC et donne des interviews, la dernière à ‘Onze Mundial’. Dans celui-ci la centrale française Il était sincère comme il ne l’avait jamais fait et reconnaissait des problèmes d’attitude avec sa mère lorsqu’il jouait quand il était enfant., admettant même qu’il se souvient de “s’être donné un coup de pied dans les jambes” après avoir perdu un match parce que son équipe “était très mauvaise”.

“Quand j’ai commencé à jouer au football dans ma ville, nous étions très mauvaisNous avions une mauvaise équipe et plusieurs fois nous avons perdu. Je ne pouvais pas supporter de perdre et ça me faisait flipper. J’ai eu une période où j’étais terrible avec ma mère, rJe me souviens de lui avoir donné un coup de pied dans les jambes. Quand je rentrais à la maison, je me mettais en colère et faisais des choses laides, mais cette période a été de courte durée », a déclaré le Français.

Koundé a également passé en revue son temps à l’école, admettant que son comportement n’était pas non plus le plus approprié. « J’ai eu de très bonnes notes, mais parfois avec un comportement à la limite. Il y avait des moments où Je suis entré en conflit avec certains enseignants. Mais cela ne m’a jamais affecté parce que j’ai réussi mes examens. Je ne suis allé à l’école que pour ma mère, je ne voulais pas qu’il démissionne.”