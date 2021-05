Koundé, doute contre l’Athletic

01/05/2021 à 17:34 CEST

Séville et l’Athletic clôturent la trente-quatrième journée de championnat ce lundi avec un duel à Sánchez Pizjuán. Une longue semaine pour ceux de Lopetegui qui n’ont pas joué depuis la victoire contre Grenade dimanche dernier, mais qui a servi au repos et à bien se préparer pour ce match. L’entraîneur du Gipuzkoan a prévu une fête pour son équipe lundi et mardi avant de retourner au travail.

Certaines séances dans lesquelles la grande absence a été Jules Koundé. Le Français s’est testé jeudi sur le terrain du Jésus Navas mais les désagréments l’ont empêché de terminer cette journée et de provoquer des arrêts maladie vendredi et hier.

Ainsi, il devient le principal doute de l’équipe de Séville de se mesurer à l’Athletic. Une basse sensible, en tenant compte des aspirations de Séville dans cette ligue dans laquelle il continue de se battre pour le titre; et contre une équipe comme Bilbao, avec un grand potentiel aérien. Le Français est sans aucun doute l’un des incontournables et le troisième avec le plus de minutes sur le terrain de l’équipe, avec 3672, derrière Lier Oui Diego Carlos.

Il se produit également que Kooundé Il est l’un des trois footballeurs à être sanctionné avec Acuña et Jesús Navas, donc Lopetegui pourrait réfléchir à son alignement en tenant compte du fait que le 9 mai, ils se rendront à Madrid et que ce rendez-vous pourrait être déterminant dans le cas où ce lundi il gagne à Athletic.

Qui a participé à la session de formation d’hier était Vaclik, absent du duel contre Grenade en raison d’une gêne physique.

De son côté, l’Athletic maintient ses aspirations européennes et cette rencontre pourrait également être décisive. «Ils vont sortir avec tout, ils jouent pour gagner la Ligue. Si nous ne sommes pas à 110% nous ne sommes pas aussi forts que les autres et atteindre notre niveau maximum fait que le reste des équipes nous respecte ”, a déclaré le joueur d’Athletic. Iñaki Williams.