“Koundé est notre joueur et il va faire de son mieux”

09/09/2021 à 16h48 CEST

Après n’avoir pas atteint clore les négociations entre Séville et Chelsea pour Koundé, les rumeurs sur la possible colère du joueur sont à l’honneur et le président de Séville, José Castro voulait régler la question.

La signature frustrée de Jules Koundé par Chelsea a soulevé des doutes concernant l’engagement du joueur envers l’équipe. Le joueur retour à la formation avec le club sévillan ce mercredi après s’être concentré sur la sélection, Eh bien, il n’a pas joué le dernier match de Lopetegui pour avoir refusé de se rendre à Elche.

Le président du club andalou a montré sa confiance : “Koundé est notre joueur, je suis sûr qu’il fera de son mieux pour que cette saison soit réussie et chaque année nous en faisons plus. Nous devons nous installer dans le camp de base des Champions pour aspirer à de plus grandes choses& rdquor ;.

“Vous savez que personne ne nous bat avec ambition. Nous ferons de notre mieux. Si nous avons de meilleures armes, de meilleures installations, adéquates pour le temps de football que nous vivons, il y a beaucoup plus de personnes et de problèmes techniques et sanitaires, nous ferons de meilleurs footballeurs ou mieux préparés à l’objectif sportif& rdquor;, a-t-il poursuivi.

José Castro a précisé que le coût de ces travaux ne viendra pas des fonds CVC : « De la transparence la plus absolue, ce bâtiment est d’environ 10 millions d’euros. Du fonds il y a moins d’un mois et cela a commencé il y a trois ans, il y a eu une série de projets et cela fait un an. Nous avons des ressources, et si nous ne les cherchons pas, pour réaliser ce bâtiment indispensable au développement des entraînements de l’équipe première.& rdquor ;.