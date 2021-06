Koundé, la clé de Monchi cet été

06/05/2021

Le calme tendu règne ces jours-ci à Séville, avec un Julen Lopetegui planifiant la pré-saison en attendant de recevoir ses joueurs et de rejoindre le travail avec le groupe pour l’année à venir. L’un ne sera pas pour son rendez-vous à l’Euro : Jules Koundé. Bien que son nom n’ait cessé d’être mentionné dans les couloirs de Séville. Ils sont tout à fait conscients de l’intérêt qu’il suscite dans les grands clubs européens, notamment britanniques.

Ils ont déjà essayé de l’emmener une fois, quand Ils ont rejeté une offre de Manchester City de près de 60 millions d’euros au cours de la période estivale écoulée. Les Andalous font référence à leur clause de 80 ‘kilos’ et font confiance à une sortie propre, convaincus que les Français ne feront pas pression ou forcer à partir.

UN SUBSTITUT?

Chelsea et Arsenal apparaissent désormais comme les favoris pour prendre Koundé, étant le premier le plus optionné après avoir inscrit une bonne somme d’argent pour la Ligue des champions. De plus, avec un Séville qui jouera la Ligue des champions, il semble peu probable que Koundé choisisse de porter les valises aux Émirats avec une équipe « canonnier » qui a été laissée en dehors de l’Europe.

Son départ pour le Premier ministre activerait automatiquement la machine de Monchi pour suivre les incorporations du marché. « Estadio Deportivo » a souligné un remplaçant possible avec un profil similaire : Centre gaulois, grand, peu connu et à l’avenir prometteur. Loïc Badé, de Lens, vient d’avoir 21 ans et de signer 30 matches officiels avec son club cette saison. Un « outsider » de ceux avec qui Monchi gagne généralement tout un marché. Javi Galán, de Huesca, et Joselu, d’Alavés, sont également intéressants. Mais tout cela sera débloqué si Koundé finit par partir.