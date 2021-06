Koundé n’a pas eu la première attendue avec la France : “C’était dur”

24/06/2021 à 21:08 CEST

Le joueur de Séville Jules Koundé, qui a fait ses débuts en Championnat d’Europe contre le Portugal (2-2) mercredi, a assuré ce jeudi que l’équipe de France de football « Ce sera très compétitif & rdquor; lundi prochain contre la Suisse pour tenter d’atteindre les quarts de finale de l’Eurocup. « On s’attend à un match difficile contre la Suisse, a-t-il anticipé lors de la conférence de presse quotidienne des ‘bleus’.

« Nous sommes très fiers et très heureux. J’étais très excité à l’idée de jouer ce match, Bien que le côté jouer ne soit pas mon travail habituel. Je me suis beaucoup amusé et nous avons atteint l’objectif qu’avait l’équipe de France, a assuré le footballeur, qui a joué le match contre le Portugal sur l’aile et non au centre, sa position naturelle.

Pourtant, le droitier est le poste auquel l’entraîneur Didier Deschamps semble s’être destiné. “C’est un poste auquel je peux m’adapter & rdquor;, même si” un apport défensif s’impose. C’est quelque chose dans lequel je dois m’améliorer, avoir des automatismes & rdquor; avec les camarades du groupe, a expliqué Koundé. Le joueur de Séville les a vus avec Diego Jota et Cristiano Ronaldo et a reconnu que « c’était dur & rdquor;. « Tactiquement et physiquement, ce sont des boulots différents, mais j’essaie de faire de mon mieux, où que je joue. Je suis encore nouveau dans cette équipe senior et j’essaie juste de m’adapter au mieux », a-t-il déclaré.

Koundé a commis le penalty qui a coûté 2-2 à son équipe, un geste qu’il a qualifié de « regrettable & rdquor; que Mateu Lahoz l’a pénalisé. « La pénalité pour ma main est regrettable. Ma main est hors du terrain. Je défends bien dans le premier centre, j’essaye de contrer le second, je suis déséquilibré mais ma main est levée et c’est le ballon qui frappe ma main. C’est dommage, car au final c’est dur pour nous de dessiner, mais heureusement ça n’enlève pas la première place & rdquor;, a-t-il affirmé.

En prévision de la réunion de lundi, La Suisse arrivera avec trois jours de repos supplémentaires. “C’est un fait, on peut le considérer comme un inconvénient. Mais le calendrier est comme ça, il n’y a pas d’excuses & rdquor;, a-t-il souligné. De plus, il a souligné le prix à payer pour jouer dans la forte chaleur des derniers matchs : “Nous allons avoir besoin de nous reposer ces jours-ci & rdquor ;, même s’il a reconnu que la chaleur” nous affecte tous & rdquor ;.

Koundé, 22 ans, dispute sa première phase finale d’un grand tournoi avec l’équipe senior, et a souligné de cette expérience « la compétitivité du groupe, avec des joueurs qui évoluent dans les clubs les plus importants & rdquor;.