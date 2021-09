Koundé offrira 1000 euros pour chaque victoire de Séville en championnat

16/09/2021

Le 3 décembre dernier un acte symbolique a eu lieu qui a uni les deux grands rivaux, Sevilla Fútbol Club et Real Betis Balompié en faveur du troisième défi de la Fondation El Gancho Infantil ‘Tu Casa Azul’.

La journée a été témoin de Jules Koundé de Séville et Victor Camarasa du Betis, qui a visité le terrain où sera construit le futur Manoir Ronald McDonald de Séville qui familles d’accueil avec enfants gravement malades, qui viendra dans la capitale se faire soigner.

Ils connaissaient non seulement le terrain, mais ils livraison d’un ballon de foot et d’un maillot dédicacé de chaque équipe pour aider la Fondation El Gancho Infantil collecter des fonds grâce à une tombola caritative. Les deux acteurs ont montré un grand intérêt pour le projet, bien que Koundé a établi à partir de ce moment une relation de proximité avec la Fondation. Pendant tous ces mois, le joueur de Séville est resté attentif à tout progrès et à toute initiative de solidarité que Tu Casa Azul a fait, en plus de collaborer à sa diffusion.

Surtout Koundé se Il s’est engagé dans une action de solidarité d’un groupe de jeunes, qui se sont réunis pour obtenir un financement parrainer l’une des chambres du Manoir Ronald McDonald qui sera construit par la Fondation Ronal MacDonal pour les enfants. Cette même nuit, le joueur de Séville a clairement indiqué à la Fondation El Gancho Infantil qu’il continuerait non seulement la diffusion du défi, mais que Je ferais également un don de 1000 euros pour chaque match remporté par Séville en Liga. Tout ce qu’il a demandé, c’est que ce soit un don anonyme.

La saison s’est terminée et Koundé a tenu sa promesse, Il contacte les responsables de la Fondation et les informe que son équipe a remporté 24 victoires, son don était donc de 24 000 euros. La Fondation a montré sa fierté de pouvoir compter sur un commanditaire qui se distingue par son extraordinaire humilité et son sens du social, malgré sa jeunesse et sa carrière réussie.

Dès le début le joueur a montré son dévouement, son humilité, sa discrétion et sa générosité. Ce n’est que ces mois-là que Koundé a permis de le rendre public, juste pour sensibiliser à l’importance de construire quelle sera la future Casa Ronald McDonal à Séville.

Koundé a accepté le défi Tu Casa Azul, faisant de la magie avec autant de personnes solidaires qui croient aux défis bleus de la Fondation El Gancho Infantil. Grâce à lui et aux nombreuses personnes qui ont pris conscience, Votre Maison Bleue se rapproche de la réalité et ainsi offrir un foyer à toutes ces familles qui se rendent à Séville, afin que leurs enfants malades reçoivent des soins médicaux.