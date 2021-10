Kourtney et Travis Barker canalisent une véritable romance pour Halloween

Ce n’est un secret pour personne, True Romance est l’un des films préférés du musicien.

En août, Kourtney a posté des clips dans les coulisses d’elle et de la soirée cinéma de Travis, dans laquelle ils ont vu – vous l’avez deviné – True Romance, alors qu’ils étaient en vacances au Mexique. En mars, Travis a lancé un nouveau tatouage faisant référence au classique de 1993. Son encre disait: « Tu es tellement cool », une citation du film.

De plus, la fille de 15 ans du batteur Alabama Luella Barker, qu’il partage avec ex Shanna Moakler, a été nommé d’après le personnage du film. Quoi de plus? Travis et Shanna ont utilisé la chanson thème True Romance pour leur mariage en 2004. Ils ont arrêté de fumer en 2008 et partagent également leur fils Aboyeur Landon Asher, 18.