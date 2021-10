Kourtney K. et Travis Barker se font coquines dans les coulisses de SNL

En direct de New York, c’est Kravis samedi soir !

Travis aboyeur est revenu à SNL pour la première fois en plus de 20 ans, pour jouer de la batterie pour un invité musical Jeune voyou, et a amené un invité spécial pour le soutenir – sa petite amie, Kourtney kardashian. Et d’après les Instagrams du couple, elle et le batteur sont devenus plutôt coquins dans les coulisses !

La star de télé-réalité, qui portait un haut corset à imprimé léopard bleu avec les bretelles baissées et un pantalon en cuir, a posté sur Instagram des photos d’elle en train de s’embrasser avec son petit ami torse nu et drapant son corps sur le sien sur le canapé, sous un grand écran de des photos dédicacées d’anciens invités. Kourtney a également joué avec les baguettes de Travis.

La musicienne a partagé ses photos sur son propre Instagram et a commenté sa publication : « Tu es la meilleure batteuse que je connaisse. »

Kourtney a répondu: « J’ai appris des meilleurs. »

La performance de Travis avec Young Thug du single « Tick Tock » du rappeur a marqué la première apparition du batteur sur SNL depuis son ancien groupe Clignotement-182 joué dans l’émission en 2000. Samedi, il a partagé sur sa story Instagram une photo prise depuis la scène, le souvenir ultime.