Kourtney Kardashian a l’air heureuse lors d’une soirée cinéma avec Travis Barker

Le geste attentionné de Kourtney n’était que l’une des nombreuses façons dont elle a comblé son fiancé d’amour. À l’occasion de l’anniversaire du batteur, le 14 novembre, elle a partagé un hommage passionné sur Instagram, écrivant: « Je f – le roi t’aime plus que tout. Tout ce que je préfère. Joyeux anniversaire mon bébé! »

Parallèlement à son message, elle a publié plusieurs photos remplies de PDA d’elle et de l’artiste. Il a répondu: « Tu es un rêve devenu réalité, mon âme sœur mon tout ce que je t’aime. »

Peu de temps après, Travis, l’ancien de L’incroyable famille Kardashian, s’est rendu à Cabo pour une escapade amusante en famille.

les deux enfants de Travis, Alabama, 15 et Se poser sur, 18 ans – qu’il partage avec son ex-femme Shanna Moakler-Tagné pour le voyage, ainsi que les enfants de Kourtney avec ex Scott disque, le maçon, Onze, Pénélope, 9, et Règne, 6.