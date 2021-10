Kourtney Kardashian a le goût de la vie en tant que blonde dans les derniers selfies donnant des idées aux fans

Alors que d’autres membres de la famille Kardashian-Jenner sont connus pour changer de couleur de cheveux, Kourtney Kardashian est généralement très cohérente avec son look brun foncé. Vendredi soir, elle a décidé de changer brièvement les choses en donnant aux fans une idée de ce à quoi elle ressemblerait en tant que blonde dans une publication Instagram Story. Ce n’est pas la première fois que Kardashian devient blonde, cependant.

La nouvelle photo, qui a expiré depuis, montrait Kardashian portant une perruque blonde tout en se maquillant, rapporte The Sun. Kardashian n’a fourni aucune explication pour la photo, qui a été légèrement modifiée pour lui donner des “cornes”. L’ancienne star de L’Incroyable Famille Kardashian n’a pas posté plus de photos avec la perruque blonde. Au lieu de cela, elle a partagé des photos de ses décorations d’Halloween vendredi, ajoutant: “C’est la saison” dans la légende.

.@kourtneykardash porte une perruque blonde au lieu de se teindre les cheveux au milieu des rumeurs de grossesse https://t.co/wOchCScygV – The US Sun (@TheSunUS) 3 octobre 2021

Ce n’était pas la première fois que Kardashian, 42 ans, partageait un aperçu de ce à quoi elle ressemblerait en tant que blonde. En 2016, elle a choqué les fans en partageant une photo prise à l’âge de 16 ans, avec des cheveux blonds courts. “Entre le crayon à lèvres, les sourcils fins comme un crayon et les cheveux blancs, je suppose que j’ai vraiment adopté les tendances des années 90 à l’époque ! J’ai gardé cette couleur de cheveux pendant seulement un mois avant de teindre mes cheveux en châtain clair avec des reflets”, a écrit Kardashian. sur son site Web lorsqu’elle a partagé la photo. “Quand je faisais retoucher mes mèches, elles ont toutes grillé et j’avais des pointes de cheveux qui se dressaient alors je me suis teint les cheveux en noir et je les ai coupés courts.”

En 2017, Kardahsian a fièrement dit à PEOPLE qu’elle était la première sœur Kardashian à devenir blonde. “J’étais blonde au lycée pendant environ un mois. Je pense que j’étais en 11e ou quelque chose du genre”, a-t-elle déclaré à l’époque. Cependant, elle est maintenant heureuse d’être “juste une fille aux cheveux bruns”, ajoutant: “Cela me va tout simplement. J’aime mes cheveux noirs.”

Kardashian a toujours un petit côté sauvage en elle, comme en témoignent ses messages amusants avec son petit ami Travis Barker. Kardashian et le batteur de Blink-182 se fréquentent depuis janvier et ont récemment été au centre des rumeurs de fiançailles. Ils ne sont pas fiancés pour le moment, mais des sources ont déclaré à plusieurs reprises au cours de l’été que le mariage était dans leur avenir. Barker était auparavant marié à Melissa Kennedy et Shanna Moakler, et partage deux enfants avec Moakler. Kardashian a trois enfants avec son ex-petit ami, Scott Disick.

“Ils sont éperdument amoureux et n’ont jamais connu d’amour comme celui-ci”, a déclaré une source à E! Nouvelles en juillet. “Kourtney est la plus heureuse. Travis l’adore et la traite si bien. C’est très différent de ses autres relations et tout est positif.” Une autre source a déclaré au média que les deux “avaient parlé de mariage” et qu’il y avait “une connexion et un lien instantanés depuis qu’ils sont devenus amoureux”. Les deux sont “sur le long terme”, a déclaré la source.