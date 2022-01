Kourtney Kardashian alimente la théorie des fans sauvages selon laquelle elle est enceinte

Dernièrement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Kourtney Kardashian attend un enfant avec son fiancé Travis Barker. Selon Us Weekly, Kardashian elle-même alimente la théorie grâce à une publication récente sur Instagram. Alors que Kardashian et Barker n’ont pas d’enfants ensemble, elle partage trois enfants – Mason, Penelope et Reign – avec son ex Scott Disick. Barker a deux enfants – son fils Landon et sa fille Alabama – qu’il partage avec son ex-femme Shanna Moakler. Il entretient également une relation étroite avec la fille de Moakler, Atiana, dont le père biologique est Oscar De La Hoya.

Us Weekly a rapporté que les rumeurs de grossesse ont commencé pour la première fois lorsque Kardashian a annoncé qu’elle se lancerait dans un « janvier sec » et qu’elle renoncerait à boire pendant le mois. Elle a partagé la mise à jour avec une photo d’elle en train de siroter de l’eau dans un verre de champagne. Jordyn Woodruff de Barstool Sports a ensuite décomposé certains des autres « indices » que Kardashian a partagés sur Instagram et qui pourraient indiquer qu’elle s’y attend.

Woodruff a d’abord indiqué que Kardashian avait posté une vieille photo d’elle-même, un signe classique de Kardashian-Jenner qui pourrait signifier qu’elle est enceinte. Elle s’est également concentrée sur un accessoire d’avocat que la star de télé-réalité a présenté dans une récente histoire Instagram. Le journaliste de Barstool Sports a expliqué que Kardashian avait affiché l’accessoire et qu' »elle avait posté cette photo avec ses mains sur son ventre. Et à 16 semaines, votre bébé a la taille d’un avocat ». Chose intéressante, la marque Poosh de Kardashian a aimé la publication Instagram de Woodruff, prêtant encore plus à la spéculation.

Bien sûr, Kardashian n’a pas révélé qu’elle était enceinte. Donc, toutes ces spéculations doivent être prises avec des pincettes. Mais, des sources ont rapporté dans le passé qu’elle voulait avoir un enfant avec Barker. En octobre 2021, un initié a déclaré à Us Weekly que le couple « aurait un bébé ensemble sans aucun doute ». Ils ont poursuivi: « C’est juste une question de quand et comment. Idéalement, Kourtney aimerait un accouchement naturel. Elle est convaincue que ce ne sera pas un problème car elle a toujours eu la chance de concevoir naturellement et a pris grand soin d’elle physiquement. .. . Certes, elle et Travis veulent amener leur propre enfant dans l’image, et si elle ne peut pas concevoir, ils chercheront d’autres alternatives. «